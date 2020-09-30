【限聚令】食肆每枱限4人措施延長至10月8日　今日起食客食肆內違反規定可被票控

▲ 政府加強食肆防疫措施的監管及檢控。（資料圖片）

食物及衞生局昨（29日）傍晚宣布，就原定於明日（10月1日）屆滿的防疫措施作出微調，由本周五起放寬宗教聚會及隊際運動安排；對於香港迪士尼樂園的室內場地現場表演限制，則於明日放寬，樂園表示明日起「獅子王慶典」及「米奇魔法書房」可恢復現場演出，詳情即看：【下一頁】。不過市民出外聚會需要注意食肆的防疫措施，一旦違反食肆「每枱限4人」的規定，也可被罰款。

食物及衞生局昨日公布最新的防疫措施，將延續強制佩戴口罩、4人限聚令及餐飲業務等防疫措施多一周至10月8日，而新修訂包括本周五起容許多於4人在體育處所進行隊際運動，如籃球、欖球、足球及排球等，而人數上限則需遵照相關運動的正式比賽規則，如11人足球場不可多於22名球員、5人籃球不可多於10名球員等。

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不過有關修訂亦提到，食肆現時每枱限坐4人，若食客違反規定，一張枱多於4人或者沒有隔板分隔，修例前只有食肆負責人犯法，修例後食客亦可被票控，罰款2,000元，有關規定在今日（30日）起生效。

稻苗學會主席徐汶緯今日在電台節目中表示，國慶中秋假期期間，雖然食肆訂座增加，但不少顧客在4人一枱限制下，都要求訂相連餐桌，令食肆較難安排，形容是有生意做不到「一殼眼淚」。

徐汶緯又稱雖然近期不少食肆看似滿座，但其實每枱都只坐一半人，並非違反入座率上限一半的限制，食環署亦有嚴密巡查，按照圖則點算顧客人數，一旦發現入座率有嚴重違規就會票控。他又指雖然最新措施規定，食客違反不多於4人一枱要求亦可能被票控，但多數食客都熟悉要求，不會違規。

有關防疫措施最新規定：

-為加強第599F章下發出的指示的執法效力，修訂第599G章，令第599F章所規管處所內的羣組聚集，只有在參與者遵守第599F章下發出的指示中有關聚集的規定及限制時，方可在第599G章下獲豁免，否則參與者可根據第599G章被票控。有關修訂於2020年9月30日起生效。

-食肆的座位要有足夠距離即兩者之間至少有 1.5 米距離；有效分隔即在兩者之間設有某種形式的隔板，作出有效分隔。



-在2020年10月2日至8日的7日期間內，大致上繼續維持就餐飲處所及表列處所的規定及限制，包括繼續禁止進行衞生風險較高的活動或暫停開放衞生風險較高的設施，包括跳舞活動、蒸汽浴、桑拿設施及波波池等。

-另外，為讓市民大眾有更多機會運動，以保障身心健康，讓大眾有強健的體魄繼續應對疫情，最新指示容許市民在體育處所進行隊際運動，人數上限按該隊際運動項目可以多於四人。

-餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

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記者：伍瑋瑋