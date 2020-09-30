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林鄭：國安法保障多數奉公守法的港人安全

社會 11:58 2020/09/30

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林鄭月娥稱，國安法保障多數奉公守法的港人安全。（資料圖片）

政府及中聯辦高層今（30日）於灣仔會展，參與國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立71周年。行政長官林鄭月娥致辭時說，家國情懷是中華民族優良傳統，從小就要學習「有國就有家」，國家與家庭、社會與個人之間的關係，是密不可分。她認為每位國民都要以自己國家的長久發展為榮，責任維護國家安全。

林鄭稱，香港跟祖國一脈相連，97回歸後落實一國兩制，並於國家支持下，香港經濟持續發展。她又說國家安全是各國的頭等大事，香港去年經過修例風波、暴力事件，對社會及經濟發展有打擊，但在中央協助與支持下，香港正重回正軌，最關鍵是人大常委會制定「港區國安法」，於香港實施，保障絕大多數奉公守法的市民安全。

林鄭又感謝中央幫助香港抗疫，包括設臨時醫院，特區政府未來一年於抗疫或恢復經濟方面，也有大量工作推進，她相信在中央支持及社會各界協力下，香港一定可以應對挑戰。

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責任編輯：吳卓峰

 

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