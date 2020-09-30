【大劉千金】劉鑾雄女兒騷唯美芭蕾舞照　劉秀盈落油麻地果欄展舞藝【多圖】

▲ 大劉女兒劉秀盈分享芭蕾舞照片。

綽號「大劉」的富商劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一對子女，長女劉秀盈（Zoe）現年已17歲，並且富有藝術天賦，更獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書。

劉秀盈亦不時在個人IG分享彈琴玩樂器練唱，以及跳芭蕾舞的照片。

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▲ 劉秀盈在油麻地果欄拍攝唯美芭蕾舞照。（Instagram圖片）

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熱愛芭蕾舞

近日，Zoe就分享一輯在油麻地果欄拍攝的唯美芭蕾舞照，相中的Zoe穿上藍綠色上衣及黑色短褲，並穿上芭蕾舞鞋，擺出不同的跳舞Pose拍照。而她亦有拿結他，表達出對藝術的熱愛。

事實Zoe一直非常喜歡藝術，早前獲英國皇家舞蹈學院頒發證書，舞藝精湛。而她亦開設個人YouTube頻道「Zoe Lau」，分享自彈自唱片段，獲網民讚賞「聲音很柔和悅耳」。2018年，秀盈更錄製首張個人EP，2019年聖誕再推出第二張唱片。

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家中樂器齊全

Zoe亦很喜愛在家練舞及練樂器，她疑居於山頂白加道31號A的獨立屋，市值超過4億元，大宅採用古典西方元素作為設計，主要以深色木材為主，樓底高且寬敞。

從她在家中拍攝的照片及影片可見，豪宅內有整套爵士鼓、三角琴、結他、鋼琴及舞蹈設備等，方便她可隨時隨地練習。

▲ 劉秀盈熱愛音樂。（Instagram圖片）

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大劉出手闊綽

大劉與呂麗君於2014年分手，據悉分手時，二人曾簽定書面協讓以防日後引起「爭產」紛擾。

當時已提到二人交往期間，大劉除照顧其起居飲食，更給她大量現金、首飾等禮物，總值超過20億港幣。

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