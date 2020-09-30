【開心復課】亞斯理衛理小學暖心開學禮　老師即席夾Band唱改編歌迎學子【有片】

▲ 多位老師現場開SHOW，唱出改編歌《等你上課》歡迎學生。(受訪者提供)

小學生已正式全面復課，亞斯理衛理小學(下稱亞小)剛在中秋前前夕，為全校學生舉辦了一個暖心的開學禮，以團圓為主題，由音樂老師在門口大唱《等你上課》原創歌曲，校長講中秋節繪本。新任校長鄭家明是一個喜歡講故事的人，他謂亞小很重視人與人之間的關係，及重視生命教育這一環，因此他們花了很多創意去籌備一個充滿暖意的特別「開學日」，讓孩子和家長感受老師的歡迎和愛，而不是馬上便要上課學習。

開學禮給予同學的驚喜，包括多位老師現場開SHOW，唱出改編歌《等你上課》，歌詞中有一句：「你胖了幾公斤，能否告訴我」，作詞的生命教育老師嚴主任謂，開學日真的見到不少同學變高變胖，他們由3月開始，已創作了共10齣MV，並透過網上班主任聊天室，繼續班級經營，跟小朋友一直保持情感上的連結。

聽聽《等你上課》

校長指出，學校文化一向重視情意教育，故今次把開學日以團圓主題作貫穿，由常規課堂，改為每班一齊學製作燈籠，燈籠由老師學習後，錄製教學在班房內播放，凝聚開心的氣氛，之後全班同學會設計自己的班房門，並在放學時，更送家長一人一個梨子，表達關心。校長謂：

製作燈籠也需要動手動腦，而這天我們也分享到中秋典故和意義，我們珍惜能再見到同學的一刻，希望學生也體會到幸福感。今天是全校小朋友第一次回來，我們已期待很久。

開學禮上，校長共分享了2本關於團圓的繪本，其中一本是幻想故事《月亮不見了》，內容同時交織著月的盈虧、潮汐、月食等常識，但又可以令人聯想到，要接受世事多變的常態。

▲ 校長在開學日分享繪本。(受訪者提供)

鄭校長在疫情下就職，他謂早在暑假時，已用網上說繪本的形式，每周和同學分享Bedtime story，讓同學認識他，最開心是第一天返學，有學生常聽他講故事，會主動認得自己，並向他打招呼，令他很感動。

他謂自己喜歡用故事跟家長打開話題，過往他的工作亦是涉及家長教育以及繪本生命教育。向學生講故事，一直是他的熱愛，校長指出，希望上任後能舉辦「家長閱讀會」，在「家長閱讀會」上，鼓勵家長在家中也多跟子女講故事。

▲ 在放學時，更送家長一人一個梨子，表達關心。(受訪者提供)

亞小推動正向教育已四年，一直用到微電影、音樂等多元媒介，滲入課程中，學校曾舉辦失敗周，用體驗活動，令學生用正向思維去面對失敗。而未來鄭校長會把繪本成為另一種軟性方式，建立小朋友的內心。

影片已獲亞斯理衛理小學授權播出

記者：胡麗珊