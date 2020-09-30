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【生命鬥士】3歲小鐵漢捱過心臟手術首日上幼稚園　爸媽感動︰冇諗過阿仔有命返學

兒童健康 13:14 2020/09/30

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患有先天性心臟病的3歲男童「小鐵漢」上幼稚園了。

患有先天性心臟病的3歲男童「小鐵漢」，甫出生就接受了3次開腔手術，及後更歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器手術，是生命小鬥士！昨日（29日）全港中小學及幼稚園全面恢復半日面授課堂，小鐵漢成為K1生，首日返幼稚園，爸媽非常感觸，見證兒子捱過多次心臟手術，現時長大返學可說是奇蹟。

心臟病兒首日上幼稚園

子女第一次上學，踏入人生另一階段，不少爸媽都會很感動。3歲的小鐵漢（Kansas）患有先天性心臟病開始上學，爸媽分別在網絡分享感受。小鐵漢媽媽昨日（29日）於facebook專頁「小鐵漢媽媽」發帖分享了兒子上學的照片及影片，小鐵漢非常雀躍，自己穿上校服褲及襪子，對著鏡子非常開心。前往學校時更遇上好友升上同一幼稚園，開心地跟「小女友」上學去。媽媽感觸良多︰

這年沒有預計的事情很多，突如其來的難關逐一克服，小鐵漢一步一步長大，每個階段的回憶，都令人難以忘懷。轉眼間，小鐵漢上學了，穿著媽媽給他熨好的校服，吃過豐富的早餐，揹上書包，開始一個新的里程碑。

小鐵漢媽媽見證兒子第一天上幼稚園。（圖︰小鐵漢媽媽fb）

自己穿褲穿襪子準備上學

媽媽為小鐵漢打點一切，兒子首次正式到校園上學，媽媽難免有點擔心，不過兒子做足準備，有感他「大個仔」。上學當天出門前時間有點緊迫，小鐵漢堅持自己穿褲、穿襪子、扮爸爸gel頭，很多事都說要自己做，要證明自己「大個仔」。雖然媽媽有點不捨兒子長大，但心裡總會欣喜，始終兒子患心臟病經歷了那麼多，現時可見證他上學去。

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媽媽分享上學前一晚問兒子會否害怕返學，以及知道上學是做甚麼。小鐵漢直說「唔驚」及「搵茉莉公主」。原來在小鐵漢眼中，巴基斯坦女孩就是「茉莉公主」，上學時老是望著人家，令媽媽哭笑不得。

跟好朋友開心上課

爸爸未能陪同兒子上幼稚園，但仍十分關心孩子上學情況，媽媽當天即時傳了多張照片，見兒子拖女朋友仔，放學更攬著朋友逛玩具店，爸爸放心下來。

至少對小鐵漢來說第一次上學不會太抗拒，放學後保持著好心情，希望過了適應週，不會哭著找媽媽。

見證生命的奇蹟

小鐵漢爸爸Jayco另有在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發帖分享了父子的有趣對話，問兒子長大想做甚麼，小鐵漢竟可愛地回說︰「溝鬼妹，溝Katy Perry」，爸爸問認識鬼妹首先要如何。兒子回說︰「識英文」。爸爸趁機追問在哪可學英文，兒子回答返學，他大讚兒子叻仔，鼓勵要讀好多書。爸爸感觸︰

3年前嘅我，真係冇諗過阿仔可以有命返學，真係好感動。聽到佢叫第一聲爸爸、睇到佢返學、每朝睜開眼見到佢。呢一切都係生命嘅奇蹟！

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責任編輯︰顏紫燕

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