【小一面試】面試拍片技巧要奧斯卡水平？ 播道校長盧偉成：只要幼稚園水平

▲ 盧偉成校長表示，學校要看的是幼稚園小朋友的活潑、開朗經歷。

若今年文憑試考生，是時代選中的考生，正為子女來年入學的小一的家長，是時代選中的家長。學校因疫情取消開放日，簡介會改為網上，交申請表改為拍片，面試形式就仍未公布，原本準備子女面試撲學校已煩惱不已，現在就更加無路可捉，加倍迷惘同惆悵。家長拍片給學校，要求1分鐘至5分鐘都有，拍攝小朋友的表現，造就市場聲稱有奧斯卡級數拍片服務，價錢當然也是荷李活水平啦。

做了咁多年升學，都未見過家長如此徬徨，自己為小朋友編劇、導演，有時又要演出，小朋友NG了十幾次，家長都唔滿意，又話小演員緊張、怕羞、無望鏡頭，只差在未講經典對白「精神啲，臨時演員都係演員。」

好喇，終於拍完30分鐘變魔術、烹飪、唱歌、跳舞、打功夫後，死喇，段段都精彩，點30分鐘剪到3分鐘，然後就會開始抱怨學校，到底啲校長想睇啲咩呀，想玩死家長嗎？

既然自己拍唔好，借助外力尋找外面機構拍，又如何呢？外面的導演，就算強如國際級導演李安要了解貴子弟的性格及優點，都要花一段長時間去溝通，何況乜原來最了解你仔女的，不是你本人嗎？

就呢個家長難題，我去請教下這位朋友播道書院盧偉成校長，他就相當清晰地說「學校不需看到奧斯卡水平，我們只需幼稚園水平。」學校只想知道報名的小朋友，幼稚園生活、性格如何，不需要特別誇張、造作，學校要看的是幼稚園小朋友的活潑、開朗經歷。

盧校長又解釋，學校收家長拍攝小朋友的片段，肯定不是拍攝技巧及質素，最重要是家長與小朋友如何完成拍攝，是一次怎樣的共同經歷，若親子都開開心心一齊拍攝，日後重看都是一次美好回憶。

我覺得又有道理，想當年都覺得拍結婚相，都是希望一生人拍一次，只要大家都開開心心，又點會覺得有壓力呢。



香港電台第一台《我們不是怪獸》「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。