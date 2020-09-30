【酒店下午茶】數碼港艾美酒店聯乘Valrhona推朱古力下午茶　458元兩位享用兼送限量朱古力禮盒

▲ 數碼港艾美酒店與法國大師級朱古力Valrhona攜手呈獻朱古力下午茶，凡惠顧贈送限量一盒六款法芙娜精品朱古力禮盒。（相片：酒店提供）

酒店下午茶噱頭愈做愈有，最近數碼港艾美酒店便與法國大師級朱古力品牌Valrhona法芙娜攜手呈獻朱古力下午茶，由10月1日至11月31日限量供應。下午茶特別選用法芙娜Inspiration靈感系列朱古力，結合朱古力的甘醇與水果的濃郁果香，凡惠顧贈送限量一盒六款法芙娜精品朱古力禮盒。

法國朱古力生產商Valrhona自1922年以來致力於創造高品質巧克力，並實行可持續的可可種植, 涵蓋超過30個種植地區及20個原產地，被70多個國家和地區被廣泛使用。

下午茶提供9款鹹甜點加一杯飲品。4款開胃鹹點包括自家煙燻三文魚配香草青瓜忌廉芝士卷、青芥末皇帝蟹肉配荔枝一口麵包、法國奧賽嘉魚子醬配松露鵪鶉蛋三文治及香烤鴨胸配紅莓及法芙娜牛奶朱古力多士，每款均精緻可口。

▲ （相片：酒店提供）

▲ （相片：酒店提供）

鹹甜點之間有2款完美過渡，包括外酥內軟的芝士英式鬆餅及法芙娜黑朱古力提子乾英式鬆餅，搭配酒店自製的士多啤梨果醬及凝脂忌廉。

▲ （相片：酒店提供）

而下午茶的焦點自然是3款精緻如畫的朱古力甜點：士多啤梨朱古力布朗尼、熱情果朱古力船和法芙娜黑朱古力栗子慕絲；後兩者特別選用果香滿盈的法芙娜靈感朱古力。

▲ （相片：酒店提供）

布朗尼以士多啤梨平衡濃郁厚重的朱古力，綴以法芙娜紅莓朱古力粒，酸甜滋味隨綿密細緻的蛋糕在口中緩緩化開；熱情果船則以幼滑的熱情果朱古力慕絲作船身，雲石朱古力作帆，底層的朱古力脆脆營造多層次口感。

▲ （相片：酒店提供）

下午茶除可選配經典的咖啡或茶，更可升級享用兩杯法芙娜朱古力特調雞尾酒、汽泡酒或紅白餐酒（另加港幣100元），為這場醉人的朱古力盛宴錦上添花。

雞尾酒有2款，Chocolate Martini由法芙娜熱溶朱古力、百利甜酒、意大利榛子甜酒和牛奶調製，而Orange Mecanique則以法芙娜熱溶朱古力、百利甜酒、雲尼拿糖漿、橙汁和英式伯爵茶製成。

數碼港艾美酒店Prompt Bistro「可可奇想下午茶」

費用：$458（兩位用，包兩杯illy咖啡或茶），+$100可將飲品升級至兩杯法芙娜朱古力特調雞尾酒／汽泡酒／紅白餐酒；設加一服務費。

地址：薄扶林數碼港道 100 號

查詢：2980 7417

記者：陸明敏