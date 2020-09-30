【病癒復課】細仔染肺炎鏈球菌退學1年後復課　張欣欣百感交集︰一切恍如隔世

▲ 中文補習名師張欣欣的3歲細仔曾染肺炎鏈球菌，需退學休養，事隔一年後才復課上K1。

昨日（29日）是第二階段復課的首日，在疫情下中小幼學生相隔8個月後重返校園，不但小朋友期待返學，父母亦為不必再「困獸鬥」而高興。中文補習名師張欣欣的3歲細仔亦於昨日復課上幼稚園K1，對父子而言意義特別重大，因為兒子在兩歲半時不幸感染肺炎鏈球菌，一度徘徊死亡邊緣，需退學休養，事隔近一年才復課，張欣欣形容「一切恍如隔世」。

病癒退學在家休養

張欣欣昨晚（29日）於facebook專頁發文，表示現時3歲多的兒子在一年前入學，可是上課沒幾天便染上肺炎鏈球菌，並在ICU奮力搏鬥近一月，他大病初癒後只好退學在家休養。張欣欣寫道︰

相隔300多天，今天，兒子終於重新回校。一切，恍如隔世。因為，對我而言，他不只是重新上學，更仿如重生一樣。

▲ 9月29日張欣欣兒子開心復課。（相片由張欣欣提供）

他上載兒子穿上校服、背著書包開心復課的照片，兒子的笑容勝過一切。

一度徘徊死亡邊緣

早前張欣欣接受TOPick專訪時，曾透露兒子於去年中秋後患病，當時兩歲半的他持續發高燒，入院後證實感染肺炎鏈球菌，留醫兒童深切治療部近一個月，一度徘徊死亡邊緣。看到兒子奄奄一息在病床上，張欣欣與太太心痛不已。

肺炎鏈球菌可引發其他的併發症，如敗血、腎衰竭、心臟積水、腦膜炎等，甚至會致命。張欣欣指兒子搏鬥了二十多天，幸好「執返條命」，連護士長也稱「入來時如此嚴重的，其實十個已走了九個半」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

遺憾中秋節沒陪孩子

張欣欣翻看太太在中秋節傳來子女玩燈籠的照片，那天他因工作未能陪孩子，事後回想如果兒子有任何不測，才來後悔沒陪過兒子玩燈籠已太遲。兒子病癒後，他深感要珍惜當下，不要為了工作而忽略與孩子相處的機會︰

不要說『下次』，你不知道還有沒有下次。

▲ 兒子病癒後，張欣欣深感要珍惜當下。（相片由張欣欣提供）

過往子女學校有活動大多由太太出席，現在張欣欣希望一起參與，見證兒女更多的「第一次」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲