【頭頸癌】日本樂天醫藥推光免疫療法　新型頭腫瘤藥物有望年內面世

▲ 日本樂天醫藥推光免疫療法，新型頭腫瘤藥物有望年內面世。

日本樂天醫藥（Rakuten Medical）研發的新型抗癌療法「光免疫療法」，日前正式獲日本厚生勞動省批准使用，用來治療不可切除的末期頭頸癌。光免疫療法是由光線結合藥物治療癌症。日本是首個批准新療法的國家，新藥有望在一年內面世。

綜合報道，新藥物運用了「光敏劑」元素，當病人接受藥物注射後，藥物抗體會先與癌細胞表面受體結合，產生近似標靶藥效果。而藥物中的光敏劑在透過特定波長的光線照射，可選擇性地殺死癌細胞，且不影響健康細胞。

這種新療法被稱為「光免疫療法」，臨床試驗主要集中在頭頸癌，主要是針對不能進行手術、化療的末期頭頸癌患者進行治療，臨床試驗共納入30名患者，效果理想，亦顯示出藥物的安全性及耐受性。

然而，據日媒早前報道，是次新藥物的申請亦存有附加條件。當新藥獲批並被使用後，亦需要收集數據，確保其有效性和安全性。如不能滿足上述條件，可被吊銷使用許可權。

日本是全球首個批准新療法的國家。研發機構樂天醫療表示，接下來將與其他醫療機構合作，希望可進一步將「光免疫療法」，推展至治療頭頸癌以外的其他癌症。而新藥物有望在一年內推出市場。

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責任編輯：羅嘉欣