疑酒後揮刀斬死父親　尼泊爾漢謀殺罪成囚終身

▲ 案件於高院判刑。（資料圖片）

34歲尼泊爾裔男子於2年前午飯時與父親發生爭執，渉以菜刀襲擊父親致死，涉案尼泊爾漢被控謀殺罪，案件經審訊後，陪審團裁定其謀殺罪成，今(30日)於高等法院被判囚終身。法官判刑時指，被告犯案時聲稱酒醉，已忘記事發經過，法官指被告並非嚴重酒醉，最終奪去父親性命，依例判囚終身。

現年34歲的被告Limbu Machindra，被控於2018年4月8日在香港謀殺父親Limbu Prem Raj。案件於開審時，被告否認謀殺罪，但表示承認誤殺罪，惟不獲控方接納，最終經審訊後，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成。

法官今判刑時指形容本案是悲劇，被告並非預謀行事，於酒醉後犯下本案，聲稱不知道發生何事。法官指根據證供顯示，被告犯案與其性格不符，亦非暴力人士，事件因其酒醉而發生。惟法官認為被告當時並非嚴重酒醉，應知道發生何事，最終奪去父親的性命。雖然代表律師求情指，被告對公眾並不會造成危險，法官則認為被告特別於酒醉後，會對公眾構成危險，就謀殺罪依例判其終身監禁。

據控方案情指，案發日下午被告到死者獨居的單位午膳，當時死者友人亦在單位內，並已臭到被告及死者身上均有酒氣，而被告及死者於午膳時均曾喝威士忌等酒類，友人則沒有喝酒。

友人其後目擊被告及死者爭執，遂離開單位擬求助，及後發現被告離開大廈，友人返回單位後，看見死者倒臥於血泊中。被告其後被捕，警誡下稱事發時酒醉，並不知道當時發生何事及自己作為。被告頭部嚴重受傷，經急救後，因腦部缺氧，翌日傷重不治。

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記者：林育慧