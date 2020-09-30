【抗癌勇士】41歲工作狂港媽患惡性乳癌　頓悟公餘要有Me Time兼學Hea

▲ 育有兩孩的Jacqueline表示，常說哺乳會減低乳癌風險，她兩個子女都足足餵了一年多，真不敢相信自己會患上乳癌。

港媽都有個特質：上有高堂下有子女，還有份正職。一日除卻上班、煮飯做家務、督促子女功課參加活動，最擅長一身分飾多角。

工作至上的唐智穎Jacqueline從無想過會和乳癌打交道，她說乳癌患者大多有共通點：做任何事搏到盡力求完美，甚麼也愛攬上身，卻把自己放在最不重要的位置，結果連健康也忽略了。

Jacqueline發現患上乳癌，純屬無意。

她任職的公司每年都付費讓員工身體檢查，她也習慣每年年檢。常聽聞女生40歲後，每年或隔年做一次乳房造影（Mammogram）或超聲波掃描，時為2018年，她跟醫生說，2016及17年都做過超聲波，2018不如進行一次乳房造影，醫生說好。「惟我檢查當天，不知是哪裏弄錯，診所仍安排我照超聲波，我也沒所謂，心想不用夾胸都好（傳統乳房造影是將乳房壓成平面照X光，過程俗稱「夾胸」）。」

▲ 不想乳癌患者獨自面對治療及復康的未知，Jacqueline開設FB專頁鼓勵同路人。（黃建輝攝）

照超聲波過程中，所花時間比過往長，檢測人員照來照去，一位較資深同事問她：家族中可有乳癌歷史？「我說沒有，我當時雖感奇怪，但也沒太大反應，當時我只有41歲，完全沒想過癌症會發生在我身上。常說哺乳會減低乳癌風險，我兩個子女都足足餵了一年多，怎說也不會是我吧！」

相隔兩天再見醫生，指她右胸有陰影，要作乳房抽針確定。兩日後她照了一次乳房造影，同時間等候抽針的化驗報告。結果是：乳房造影無事，但抽針卻顯示是癌細胞。「原來只是乳房造影照不出來。事後我卻感恩，如非弄錯照了照聲波，可能我一直不發現患乳癌。」

患較惡的HER2型乳癌

像過山車般忽高忽下，反差這樣大，Jacqueline只感兩行熱淚不斷從臉頰滑下。「覺得自己陰功囉，竟患上癌症。再想，我怎樣請假醫病？」工作狂的她，任職行政經理5年，請病假一隻手數出，要請長假對她來說不可思議，最怕要麻煩其他同事。「醫生安慰我，腫瘤1.2cm，屬第1期乳癌，或者連化療都不需要。」她也着實堅強獨立，做完局部除乳房手術翌日，自行埋單出院回家。

▲ 手術後、化療前去行山，讓身體強壯迎接各項治療。（被訪者提供）

幾日後覆診，又面對另一噩耗，她腫瘤化驗結果屬較惡的HER2型乳癌，因此需進行「全餐」治療，即手術、電療、化療、標靶加上賀爾蒙治療。「一下子眼淚不停流，覺得很難過，我不是怕化療，而是怕頭髮全掉失。當下感受是：我已經捱了一刀，還要電療、化療，為何連頭髮都要拿走？我為此哭了很久，獨個兒坐在公園，哭濕了3包紙巾。」

她在網上翻查乳癌貨料，在一個親子網站認識了同路人，由無助谷底反彈。「乳癌康復者向我鉅細無遺道出抗病的種種須知，最重要是讓我了解到，化療並不是那麼可怕，更重要是有同路人明白我的切身感受。」

腫瘤科醫生見她着緊掉頭髮的問題，於是為她化療時準備了Cold cap，這「冷帽」是利用冷卻頭皮原理，減緩毛囊細胞的代謝率，避免頭髮受藥物刺激大量脫落。「我頭髮都有掉落，但不是全部，戴鴨舌帽不會察覺我有脫髮。」連最擔心的部分都得到解決，她如釋重負，積極和正面的心態完成了化療。

▲ 完成療程後，照正電子掃描（Pet scan）確保身體的癌細胞已消失。（被訪者提供）

她整個治療共1年，包括局部乳房切除手術、18針標靶藥、4針化療、20次電療以及賀爾蒙治療。療程最煎熬的，她說是化療後出現的骨痛，注射的「TC針」（化療藥多西紫杉醇）會有骨痛兼傷及神經的副作用，準時於第4日在Jacqueline身上出現，如流感發燒般軟弱無力、全身疼痛。「第一次有此感覺時，頓時手足無措，請教病友，教我用按摩工具或者服一粒止痛藥都可紓緩，照辦煮碗舒服多了，整個人生猛晒。」同路人互相交流確是獲益良多。

病前病後大改變

事隔兩年，Jacqueline的生活已回復正軌，但她說大病一場，處事已有改變：會先顧及自己，然後再想其他。「有癌症不是單一因素，往往因為飲食、情緒及生活習慣都出現了岔子所致，每人身體都有癌細胞，病人應檢討過去，把自己的生活習慣、情緒作出改善。」康復後，她勤做運動、行山，飲食均衡多飲水。以前她工作壓力大，日頭吃得少，晚飯後便不斷把薯片、零食往嘴裏送，這些情景都不復見。

▲ 她最感謝家人的支持和照顧，也是她抗病的最大動力。（被訪者提供）

情緒上，她直言以前性格執着，事事要求高，卻令自己身心受苦。朋友開解她，工作同樣認真，惟放工放假後要做一個慵懶的人，把工作掉低。「聽罷覺得很有道理，現在放工回家是看電視、打機、做運動，盡量不想公事，上班才回覆電郵。以前工作佔據我全部，一星期7日24小時check email，滿腦子都是公事。」

老套一句：病後才領悟健康的重要。「在確診那年，我工作得既辛苦又不開心。兩個子女就讀國際學校，開支甚大，我不能停下工作。患病後，我十分惱怒自己，無好好照顧及愛惜身體，頓悟賺錢不是最重要。我跟自己說：衰過一次便夠了，不能再有下次了。」

病友：You're not alone

經歷確診初期的無助和擔憂，Jacqueline身同感受，她開設FB專頁「乳癌1期You're not alone」鼓勵同路人，群組內已有一百多人，她們互稱謂「姊妹」。乳癌常聽聞，原來不少人仍不了解，包括剛確診的病友。一、覺得患癌一定會死；二、化療必會極辛苦。

「病友都為化療擔心得淚連連，大家都深受電視劇化療時那枯槁容顏、爛口、暴瘦如人乾和狂嘔嚇怕，其實化療時需注射類固醇和抗生素，人反而會變胖，所有不適和外表影響都會隨着療程完畢而過去。」同路人的現身說法，說服力始終大得多，設立專頁讓茫然的病人獲得支持。

▲ 打完最後一針標靶後翌日，她便起程帶女兒往澳洲升學。（被訪者提供）

乳癌病人共通點

Jacqueline接觸的乳癌新病友，不乏是三、四十歲的年輕女士，香港女性不少是雙職媽媽，一方面工作、一方面照顧家庭，忙到一頭煙。她說乳癌病人有一些共通點：固執、要求高、看不開、甚麼也愛攬上身、記掛工作，連治療請病假都會覺得不好意思。「現在大家會互相提點，勿像一輛只懂往前衝的火車，有時都要取捨一些，如工作不會像以前搏晒命，或者損失一些升職、加人工及賺錢機會，但多了時間享受生命都無壞。」

她寄語女士們，活在當下，給自己一些「Me Time」很重要。「我以前一放工就回家，營營役役，一年不會晚上出街多於5次，現在我會上興趣班、與丈夫撑枱腳、與朋友飯敘，以前我好擔心外出了子女無東西可吃，其實他們吃一餐半餐快餐也無不可，我可以透透氣很重要，兩、三小時為自己叉叉電。」

記者：周美好