《花樣年華》4K修復版紐約電影節全球首映　王家衛：在如此特別環境和大家見面

▲ 全新4K數碼修復版《花樣年華》在紐約電影節作特別放映。

紐約電影節（New York Film Festival）於9月29日（當地時間9月28日），進行全新4K數碼修復版《花樣年華》的特別放映，也是4K數碼修復版《花樣年華》的全球巡展首站。

據悉，該片還將在10月舉行的法國盧米埃爾電影節進行歐洲首映，之後陸續在包括韓國釜山國際電影節在內的其他影展進行展映。



為避免大規模人群聚集，今屆紐約電影節的放映均以露天電影院形式進行，導演王家衛並特別拍短片在當日播放中播出，他在片中稱：「4K版《花樣年華》能在今年如此特別的環境中，最終和大家見面，非常難得，很感謝大家。希望大家能夠享受電影。」

▲ 王家衛特別為是次放映拍短片答謝影迷。

《花樣年華》在2000年9月29日於香港上映，並奪得法國電影凱撒獎最佳外語片獎項及中外電影節數十個獎項和提名，被美國CNN評選為「最佳亞洲電影」第一位 。英國《衛報》評選為「21世紀百佳影片」的經典電影作品

梁朝偉更憑此片中獲第53屆法國康城國際電影節和第20屆香港電影金像獎兩個電影節最佳男主角獎，張曼玉也因其出色的表演獲得包括第20屆香港電影金像獎最佳女主角在內的多個獎項。

此外，該片藝術指導張叔平、攝影師杜可風被第53屆康城國際電影節授予「技術大獎」。二十年之後，第73屆康城國際電影節將《花樣年華》列入「康城經典」單元。