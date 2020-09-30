【罕見病】積極少女患罕見病一夜間對所有食物敏感　暴瘦68磅靠注射營養液維生

▲ 少女患罕見病一夜間對所有食物敏感。

英國一名20歲少女因為患有罕見病，對所有食物敏感，一直只能靠注射營養維生，2年間暴瘦了68磅。雖然不能進食，但她積極抗病，甚至學習營養學，望能成為營養師。

據《Dailystar》報道，現年20歲的Lauren Wittering是於高中一次化學堂接觸到含酒精的溶液時，而首度MCAS（巨噬細胞活化症候群）病發。之後當她進食豆類、奶製品後就會出現蕁麻疹，暈厥或心跳加快的情況。

她在個人IG透露，自己其實患有EDS（橡皮人症候群 Ehlers-Danlos），自3歲起就因各種身體問題不斷看醫生，但醫生都不太理會，直到病情嚴重到關乎生命安危時，例如出現頭暈、心臟問題等，亦即15、16歲時，醫生才重視。然後到了16、17歲，罕見病MCAS（巨噬細胞活化症候群）才真正病發。當患者的肥大細胞被異常物質過度激發，便會導致過敏反應或過敏性休克。

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病發後，她被迫中止學業入院治療。頭1年，她仍可以吃5種食物，包括雞肉、飯、薯仔、紅蘿蔔及西蘭花。但突然有一晚，她開始對所有食物敏感。

幾乎一夜間，我對所有食物敏感了，所以我什麼都不能吃。

而且，食物的氣味都會使她嚴重過敏。最後，她在2年間便暴瘦了68磅。

目前，她僅靠注射營養到心臟血管維生。而隨著反應加劇，她對酒精、煙、香水都過敏。

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起初這個病真的很嚇人，但我現在已經習慣了。

她又透露正等待試用一種美國新藥，希望終有一日可以進食喜愛的食物。同時，她學習營養學，希望將來可成為營養師。

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責任編輯：羅嘉欣