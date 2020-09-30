【第2號癌症殺手】28歲女子常吃豬肉乾加工肉類　暴肥嚴重貧血確診患大腸癌【附大腸癌症狀】

▲ 常吃加工肉類會增加致癌風險。

常吃加工肉類會增加致癌風險！台灣有腎臟科醫生近日分享一宗病例，一名28歲女子因小便有泡泡、暴肥而求醫，經檢查後，發現她嚴重貧血，證實患大腸癌，致癌原因與她常吃豬肉乾、牛肉乾等加工肉類有關。

台灣腎臟科醫生洪永祥在當地電視節目《醫師好辣》分享一宗病例指，該名28歲女子小便有泡泡，經常感到疲倦，而且雙腳水腫，體重急升，近乎90公斤（約198磅）。洪醫生指，這是代謝症候群，該女子血糖高於100mg/dL，未至於是糖尿病，但若不好好處理，就會演變為糖尿病。

同場加映：預防大腸癌要避免進食的食物，營養師及中醫推介的食物及湯水↓

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

洪醫生指，小便有泡泡，雙腳水腫，是因為過重，新陳代謝減慢，以致尿素會從尿液中流失，出現類似蛋白尿的情況，為身體發出的警號，遂建議她調整飲食，改善情況。不足3個月，女子覆診時表示，吃飯期間頭暈、冒冷汗；經檢查後發現血色素水平很低，屬於嚴重貧血。

原來該女子平日愛吃豬肉乾、牛肉乾等加工肉類。洪醫生指，台灣女性貧血原因主要是：月經量很多、不太喜歡吃肉，但該女子月經量不多，愛吃肉。醫生指，情況並不尋常，經檢驗後，證實該女子罹患大腸癌。他表示，法國曾有研究指出，進食紅肉，患大腸癌風險會增加。進食加工紅肉的份量多10%，致癌風險就多12%。

另外，早前英國牛津大學及「英國癌症研究基金會」一項研究指出，每塊火腿或煙肉約為25克，每吃一塊，患大腸癌風險增加20％。每塊厚切烤牛肉或羊排約為50克，每吃一塊，風險增加19％。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衛生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

大腸癌病徵

據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

排便習慣改變，如突然出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替等情況。

有「裡急後重」的感覺，即排便後仍有便意，但只是一些黏液或少量糞便。

大便帶血或有黏液。

大便呈幼條狀。

腹部不適，如絞痛或腹脹。

腹部有腫塊及鎖骨上淋巴腺腫大。

後期會出現貧血、體重無故下降及持續性疲倦等病徵。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣