王菀之+梁漢文《阿索的故事》合演情侶　錄音室齊Jam歌合唱

▲ 王菀之與梁漢文在電影《阿索的故事》合作。

王菀之（Ivana）與梁漢文（Edmond）在電影《阿索的故事》合演一對感情上糾纏不清的情人，因拍攝過程合作愉快，加上二人均為唱作歌手，所以Ivana和Edmond早前相約一起到唱片監製伍仲衡的錄音室裹一齊jam歌，期間更獲導演葉念琛來電告知，電影已落實11月26日在香港公映，令二人大為高興。

Ivana說：「其實拍完部戲後，一直都想找個機會一齊玩吓音樂，剛巧知道部戲定實上映時間，就更加應該出來jam歌慶祝一下啦。」

她並說早在4年前擔任Edmond紅館演唱會的表演嘉賓，由她演奏鋼琴，與Edmond混合對唱《傷了三個心》和《手望》，一直令她十分回味。

今次兩位唱作人在電影中合作，拍攝時也不忘談談音樂，故此這天便和Edmond相約到Facebook live大紅人、唱片監製伍仲衡的錄音室裏聚會，Ivana說：「今日好開心、好好玩。而這個錄音室，亦是我入行第一次踏足的錄音室，所以特別值得紀念。」

Edmond也說：「戲中我同Ivana原本是一對情侶，後來我變了心，破壞了這段關係，在音樂上三個人一齊就叫合唱，但拍感情戲一拖二是一腳踏兩船，受千夫所指，我都是第一次，希望各位女觀眾睇完不要閙我。大家多多包涵。」