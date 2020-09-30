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【超級大家庭】日本爸媽靠髮型屋養起一屋14口　媽媽5am至2am忙足21小時【多圖】

育兒經 16:34 2020/09/30

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

日本一對髮型師夫妻誕下12子女組成超級大家庭。

現今父母工作壓力大，生兒育女兩個夠晒數，但日本一對平民夫妻因喜歡小朋友，無懼挑戰決定共組大家庭，結婚24年誕下12子女，還揚言身體許可下會繼續生。日本一家電視台深入這個14口之家，追蹤了598天拍攝生活日常全紀錄，見到媽媽每天5am起身至2am就寢，忙足21小時毫無怨言。

夫妻共誕下6子6女。（影片截圖）

日本近年生育率低，但琦玉縣一對平民夫妻48歲漆山亨和42歲漆山佳月，共同經營一間髮型屋並擔任髮型師，結婚24年共誕下6子6女，年齡由大仔20多歲至孻仔1歲多，組成了14口大家庭。全家顏值亦高，尤其接班做髮型師的長子具星味，還經常幫忙照顧弟妹，是一名「暖男小鮮肉」。

一家14口，孩子由20多歲至最小1歲多。（影片截圖）

每朝5時起床準備14人早餐

兩夫妻憑著一間髮型屋養起12名子女，還將家庭和事業平衡好，沒有請工人幫忙之下，夫妻分工合作，做好時間管理。47歲的漆山亨和42歲的漆山佳月每天都要返髮型屋工作，清晨5時便起床，媽媽準備14人的早餐，約6時丈夫負責叫醒孩子分批梳洗準備返學。

每日生活時間安排︰

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媽媽逐個檢查功課

孩子食完早餐後，媽媽會檢查孩子的功課並逐一簽名，父母亦會協助孩子打理頭髮。約7時半，媽媽便會按年齡分批接送返學。回家後約8時半，媽媽就開始清洗大量碗碟，至9時半便準時回髮型屋上班。

在父母不在家的時間，較年長的兄姊會幫忙照顧年幼弟妹，媽媽只工作一會就返家，因家中實在太多家務要處理。

長子現已接班成為髮型師。（影片截圖）

每日洗衫11公斤洗足5次

首先媽媽要為1歲多的幼子餵奶換尿片，接著抓緊時間清潔家居，最艱鉅是每日需洗衫多達11公斤，一家14口更換出來的衣服堆成一座小山，每日要洗足4、5輪；每日還最少有5至6袋垃圾要處理掉。

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每月吃60公斤食物

之後媽媽要準備全家的晚餐，規模之大就像每日食「團年飯」，大堆餸菜擺滿飯枱。漆山一家每月消耗食物多達60公斤，當中米飯已有30公斤。一家人出去食迴轉壽司的話，更坐滿一整排吃掉逾百碟壽司。

一家人玩室內露營。（漆山佳月IG圖片）

媽媽忙至凌晨2時才休息

晚飯後孩子各自溫習、做功課、玩耍、洗澡，媽媽繼續洗大量碗碟。孩子們大約於晚上11時就寢，之後媽媽就處理全家清洗好的衣服，將其分類、摺好，放回衣櫃，忙到凌晨2時才休息，有時長女及次女都會幫忙摺衫。

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養育12子女雖然辛苦，睡眠時間不足，但佳月媽媽從不感到疲倦，看著孩子快樂便幸福知足，還揚言只要身體許可就繼續生，隨時預備迎接第13名孩子。

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責任編輯︰林綺玲

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