【Chill Club】駱振偉年少氣傲易得罪人　隨歲月成長學懂放下執著

▲ 駱振偉曾因為性格高傲而影響星途。

駱振偉憑著主持ViuTV節目《Chill Club》演繹別人的歌而獲好評，近日他終於擁有自己的歌，由鄧健明監製、王丹儀作曲及梁栢堅填詞，擁有第一首屬於自己個人的單曲《成熟・不了》。

此歌曲可說是Thor的寫照，2007年憑參加新秀入行奪「金咪大獎」兼簽約英皇，可是卻因年少氣盛兼性格高傲，令他被投閒置散。等了13年終圓歌手夢，現在的Thor變得成熟，亦磨平性格中的稜角，他說：「兜一個大圈可以返回原點，而我的得著亦比走一條平坦路多。」

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▲ 駱振偉於錯誤中成長。（黃建輝攝）

駱振偉隨年月改變性格

駱振偉早前接受TOPick訪問，說到新歌《成熟‧不了》道盡入行的心聲，Thor謂32歲前的他個性執著，難以跟人相處：「以前的性格剛烈坦誠，說話衝口而出，很容易開罪人，好多跟我合作過的人都說我麻煩，執著又硬頸，只要認為是對的話，排除萬難都要說出口，所以容易開罪人。」

隨著年紀漸長，Thor的性格亦有所改變，人亦變得成熟：「自己也不察覺，是身邊人提醒我，說Thor的性格沒以前那麼稜角，其實我心態沒多變動，依然有那份執著，只是學懂用另一種方式跟人溝通，這是成熟的表現。譬如以前若不滿撰稿員寫的稿，會跟他們拗撬，覺得人家沒用心，現在學懂給予意見而不是爭拗。」

▲ 駱振偉於2007年參加《英皇新秀歌唱大賽》。

年少氣盛影響星途

年少氣傲，影響了Thor初入行的發展：「第一間簽的唱片公司是英皇，當時我跟所有同事溝通不來，而那時候的我自覺懷才不遇，是那份傲氣呀，現在回想起來覺得很傻，其實你有幾叻呢？世界並非圍著你而轉，自己還有很多需要進步的空間。」

Thor謂這些經歷令他成長，現在亦重拾歌手的身份，可說感受良多：「儘管條路比較難行，但我沒有放棄過，這10年間的工作未必是最想做，但我用盡心思及努力去做好本份，最終換取到《Chill Club》主持這機會。原來兜一個大圈可以返回原點，而我的得著亦比走一條平坦路多。」

▲ 駱振偉於《Chill Club》裡獻唱而為人認識。

若果讓Thor再選一次，他亦寧願走這條迂迴的演藝路：「若一開始就扶搖直上的話，我亦未必把握得到，性格使然吧，連媽媽也認同我的性格太倔強，即使做錯也要錯下去，從錯誤中學習才令我更深刻。」

終於擁有自己的歌曲，身邊人包括丹麥藉太太亦替他高興，Thor說：「我們是獨立個體，甚少過問對方的工作，但她會關心我的新歌何時推出。」

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▲ 駱振偉於去年跟丹麥女友結婚。

做盡責好丈夫

去年，Thor迎娶拍拖5年的丹麥女友Katrine，結束5年的愛情長跑，他謂結婚後人也成熟不少：「我在一個幸福的家庭長大，父母亦很恩愛，從他們身上學習好多，我要做好老公的責任，照顧好太太。」

由於文化之差異，Thor謂溝通好重要：「我要學習遷就太太之餘，亦不可以感到委屈，一時三刻的遷就有多難？但現在我們是過人世呢，所以要取一個平衡，而溝通就很重要，由於我們來自不同文化背景，大家肯坦承去溝通。」

丹麥人很重視男女平等，Thor謂初初拍拖也不太習慣：「如果落雨天時傳短訊提她帶遮，太太會覺得當她傻的，而我覺得是細心表現。」慢慢地太太學懂欣賞他，「她是做機師，以前我幫她拿行李喼落樓，起初她不習慣，之後變得喜歡了。」

化妝: Yuki @ ypmakeuphair

髮型: 儀姐

服裝: Harrison Wong

場地：The Stadium

記者：游艾維