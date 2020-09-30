【抗癌食療】乳癌病人化療後胃口不佳體重一周跌10磅　養和醫院營養師設計3款食療補充營養所需

▲ 養和醫院營養師設計3款食療補充營養所需。

癌症治療影響病人食慾或會導致營養不良。養和醫院針對癌症病人的營養評估分析指，有25%的癌症病人出現中度或嚴重營養不良，其體重於半年內下跌半成至多於一成。有乳癌病人在接受治療後，因胃口不佳而一周內下跌體重10磅，在營養師的建議下，她每天進食六餐，以及盡量選擇高蛋白質的食物，現時體重回復正常，而乳癌情況亦受控。

乳癌病人Winny在2014年確診乳癌並進行手術切除，惟病情於同年年底復發，需要接受化療。她在首次化療後，一周內的體重由120磅急跌10磅至110磅。她提到在接受治療後胃口不佳，連自己喜愛的食物都不想吃，甚至對著食物大哭：

我見到自己鍾意的食物都想嘔，有幾次仲對住啲食物喊！之前想減一磅都難，一下子見到體重跌得咁勁，我好擔心，所以去咗搵營養師。

她在營養師的建議下，要求她每天進食6餐，每次少食多餐，並且盡量選擇高蛋白質的食物。其及她順利完成化療及放射治療，可惜在去年8月，乳癌再度復發，並擴散至肺部淋巴。

第二次復發後，她需要接受口服標靶藥治療及荷爾蒙藥治療，營養師為她提供飲食建議以應對復發後治療的副作用，令Winny一度以為要「儲糧」：

營養師話有胃口嘅時候要食多啲，加上而家疫情更加放肆，我食了很多薯片，仲食咗幾次自助餐！

結果令她的體重上升至145磅，雖然體重有上升但只是脂肪量及水份上升，而非所需的蛋白質。後來，營養師建議她盡快控制體重，避免因過重而增加癌症復發，或增加患上其心血管疾病的風險，更為她度身訂造營養餐單，目前Winny的體重逐漸回落，乳癌情況受控。

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養和醫院營養部於2018年起進行一個為期約一年半的營養篩查，至今年3年，共了解逾200名癌症病人於治療期間的營養狀況，結果顯示有99名病人有營養不良風險，佔49%；而癌症病人4人中有1人出現中度或嚴重營養不良，體重更於半年內下跌半成至逾一成。當中較常出現營養不良的癌症依次為：淋巴癌、消化道癌症、肺癌、頭頸癌及乳癌。

養和醫院營養師周明欣解釋指，患者在治療過程中攝取足夠營養十分重要，但不少癌症患者在接受化療或放射治療期間都會出現副作用，例如口乾，味覺改變、噁心、嘔吐等，影響營養消化及吸收，導致營養不良，胃口欠佳，令體重下降。

養和醫院營養科統籌主任、高級營養師余思行則指出，過去有不同研究指癌症病人的體重若下跌5％會影響治療效果，例如需要延遲注射化療針、過輕體重會令身體難以支撐治療等。

她續指，營養不良是因為身體製造促炎細胞因子導致新陳代謝出現異常、化療或放射治療期間不適出現副作用導致口乾、噁心、厭食症及惡病質等，亦有病人因為擔心病情而過分戒口或改變飲食習慣，影響食慾導致體重下降。

有見及此，養和營養師團隊提倡「補，守，攻，防」四步曲，即補充營養、穩守健康、主動進攻、防範癌症復發，利用食療幫助病人的身體提升免疫力、維持體重等。余思行稱，營養師會因應病人身體狀況而作營養評估，安排個人化飲食餐單，同時監察他們的體重及營養攝取量，協助患者保持體重，減低因營養不良而要中斷療程的風險。

她更推薦了三款餐單，適合不同情況的病人進食，分別是帶子鴛鴦黃金飯、鷹嘴豆口袋餅、開心果牛乳軟糖。

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記者：郭詩詩