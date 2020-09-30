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么鳳家族成員身亡婦還押期間逝世　死因庭裁定婦人死於自然

社會 13:52 2020/09/30

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死因庭裁定女死者張燕琼死於自然，死者丈夫袁志威聽取裁決後未有作出回應。（經濟日報資料圖片）

老字號涼果店么鳳家族成員前年與中年婦被發現雙雙倒臥酒店房內，中年婦事後獲救及被控謀殺，還押期間腹痛暈倒，送院後身亡。死因庭展開研訊後，陪審團今（30日）裁定婦人死於自然，並無作出任何建議。

死者張燕琼（60歲），曾被控於2018年12月在酒店謀殺老字號涼果店么鳳家族成員朱偉坤，案件提堂後，被還押於大欖女懲教所，並於2019年6月8日因不適送院，翌日證實不治。

死因研訊於上周五(25日)展開，裁判官今早引導2男3女的陪審團時指，對本案死因可作出的裁決結果僅限兩項，若陪審團不確定死因須裁定死因存疑；若陪審團接納死者因消化道穿孔致死，則須裁定死於自然。陪審團退庭商議20分鐘後，一致裁定死者致死的疾病為消化道穿孔，而死者是死於自然，陪審團並無作出任何建議。死者丈夫今亦到庭聽取裁決，並無回答傳媒提問。

死因研訊期間，死者丈夫袁志威曾在庭上供稱，死者於2018年12月曾因自殺送院並獲救，數日後被送往警署，而他當日才得知死者涉1宗謀殺案。

據醫生姜建鈞撰寫的醫療報告指，死者於2018年12月20日疑服用過量安眠藥，被酒店職員發現倒臥房內，口裡有不明粉末，另有1名男子亦被發現死亡，死者送院經治療後情況穩定。曾與死者同期還押的女囚友供稱，死者透露曾「對唔住屋企人」，並有尋死念頭。

屯門醫院深切治療部醫生陳思敏供稱，死者因腹痛送院，手術期間醫生發現其胃部有5厘米長的穿孔，而且流血不止，即使一直為她輸血，死者仍失血逾1萬毫升，醫生觀察到胃部組織呈瘀黑色，判斷為缺血性病變，終導致器官衰竭致死。

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記者：林欣樂

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