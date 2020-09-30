  • 28°C
香港時間 : 2020930日 (三) 16:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【假期觀影】5K拍攝《夜遊羅浮宮：達文西傳奇500年》　籌備10年160件文藝復興名作大朝聖

娛樂 15:43 2020/09/30

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

去年在羅浮宮盛大舉行的達文西500年展覽囊括了達文西散落於世界各地的作品，包括著名畫作《美麗的費隆妮葉夫人》。

疫情下，眼睛想旅行，而百老匯院綫的《夜遊羅浮宮︰達文西傳奇500年》（A Night at the Louvre: Leonardo Da Vinci），就帶大家參觀去年在羅浮宮盛大舉行的達文西500年展覽，以高清5K攝影機拍攝，文藝復興傳奇畫作躍現眼前。

紀錄片《夜遊羅浮宮︰達文西傳奇500年》由羅浮宮的30人團隊、花了4個晚上以高清5K攝影機拍攝製作。

文藝復興代表人物達文西（Leonardo da Vinci），堪稱全能型天才，既是個科學家，又是繪畫、建築及雕刻大師，為後世留下無數瑰寶。2019年10月，巴黎羅浮宮舉辦了史上最大型的達文西展覽，歷時4個月，吸引超過100萬人次參觀，創下羅浮宮開館以來單一展覽最高入場人次的紀錄。

達文西名作《岩間聖母》。

若是錯失了現場欣賞該展覽的機會，那麼這個羅浮宮動員30人團隊、花了4個晚上以高清5K攝影機拍攝，專為戲院觀眾而設的私人導賞團影片，就不容錯過。

籌備10年5K拍攝

該展覽籌備10年，兩位策展人是羅浮宮繪畫部門的Vincent Delieuvin，以及繪畫及印刷品部門的Louis Frank，而他們鎖定的主題，就是達文西所說的「繪畫科學」。這次展覽目的在於讓大家了解到，對達文西而言，繪畫是他生命意義所在。科學如同工具一般，幫助達文西開啟新世界的大門。究竟達文西如何透過繪畫表現靈魂與情感？如何感知無形的生命？

《基督與聖多馬》銅像被稱為達文西的藝術靈感源頭。

這展覽囊括了達文西散落於世界各地的作品，包括著名的《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）、《美麗的費隆妮葉夫人》（La belle ferronnière）、《施洗者聖約翰》（St. John the Baptist）等超過160件達文西的畫作、手稿及雕塑。

《維特魯威人》（Uomo vitruviano）更是經多方斡旋下，才成功獲意大利破例借出，之後更要「休息」10年才可再度展出人前，相當珍貴。

《夜遊羅浮宮︰達文西傳奇500年》

上映日期/院綫：10月1日/百老匯院綫

片長︰90分鐘

語言︰法語（中、英文字幕）

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：胡慧雯

相關文章

【療癒花海】北角匯花海祭延長開放至10月26日　網上預約憑電子證暢遊紫花園【內附連結】
17:47 2020/09/29
【療癒花海】北角匯花海祭延長開放至10月26日　網上預約憑電子證暢遊紫花園【內附連結】
【2020中秋節】荃灣廣場開心賞月玩轉chill時空　打造5大光影打卡位迎中秋
12:12 2020/09/22
【2020中秋節】荃灣廣場開心賞月玩轉chill時空　打造5大光影打卡位迎中秋
【創意展覽】PMQ元創方辦香港設計展　展現本土創意產業的現代與未來
18:35 2020/09/16
【創意展覽】PMQ元創方辦香港設計展　展現本土創意產業的現代與未來
文娛藝術 電影院 紀錄片 達文西 人物 米蘭 雕塑 繪畫 展覽 巴黎

最高瀏覽

【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
16:36 2020/09/29
【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
18:22 2020/09/28
【搶米戰】洗米嫂懶理Mandy復出　Heidi攬大女合照宣示主權
【過火老爺】老爺陪玩摸2歲女心口搣臀部　港媽不安：伸埋手入褲內大髀位
11:58 2020/09/29
【過火老爺】老爺陪玩摸2歲女心口搣臀部　港媽不安：伸埋手入褲內大髀位