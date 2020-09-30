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【中秋水果】中秋應節水果功效大不同　中醫：提子去水腫柚子有助消滯

保健美顏 18:00 2020/09/30

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提子有助去水腫，柚子有助消滯。

中秋節大家喜歡吃甚麼水果賞月？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook指，中秋應節水果性質和功效也不同，到底哪種適合自己的體質？

梁醫師表示，中秋應節水果中大多屬性寒涼，例如柚子、楊桃、柿子及梨，體質偏寒、怕冷人士不宜多吃。屬性平和的葡萄就最老少咸宜，亦有助紓緩水腫症狀。遇到以下情況，也可選擇相應的水果紓緩症狀：

  • 有便秘問題，可適量食用柿子和梨，有助紓緩大便乾結及便秘症狀。
  • 不慎吃滯，可以適量食用柚子，能幫助消化，亦能紓緩宿醉問題。

5種應節水果性質功效

1.葡萄

性質：性寒
功效：補氣血、健胃生津，亦有助紓緩水腫症狀。
適合人士：因氣血不足而出現的過度疲勞、筋骨疼痛。

2.柚子

性質：性寒，有清熱消滯、下氣化痰、消食醒酒。
適合人士：消化不良、胃脹、噯氣人士、宿醉未解。
注意：氣虛體弱、脾虛便溏者不宜多食。

3.楊桃

性質：性寒
功效：清熱生津、止咳、利小便、解酒
適合人士：因為煙酒過多、經常熬夜而出現的肺熱咳嗽、黃痰。

4.柿子

性質：性寒，有清熱潤肺、生津止渴的功效。
適合人士：痔瘡出血、大便乾結人士。
注意：由於性寒，脾胃虛寒、腹瀉便溏者勿吃。

5.梨

性質：性寒
功效：生津潤燥、清熱止咳化痰。
適合人士：口乾、喉嚨痛、便秘。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

註冊中醫師梁尹倩

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責任編輯：黃泳欣

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