涉藏鐵蓮花運輸工受審　警員指有理由相信用作傷人

▲ 案件在東區法院處理。（資料圖片）

27歲運輸工人涉於去年12月8日在灣仔柯布連道與告士打道交界管有8吋長刀、螺絲批及疑似「指節套」，被控管有適合作非法用途的工具、管有攻擊性武器、管有違禁武器共3罪。涉案運輸工人否認控罪，案件今（30日）於東區裁判法院開審。案發時截停被告的警員供稱，被告當時的腰包內藏有長刀、螺絲批及鐵指環，因被告無法解釋用途，他有理由相信被告攜有物品用作傷人。

被告陳柏賢（27歲），報稱運輸工人，早前否認管有適合作非法用途的工具並有所意圖、管有攻擊性武器並有所意圖、管有違禁武器共3罪。

控罪指，被告於2019年12月8日在灣仔柯布連道與告士打道交界攜有螺絲批、單指鐵蓮花及有套的行山刀。

警員吴家僖供稱，案發時他駐守機動部隊Z連第3小隊，於案發當日下午2時到灣仔告士打道執行「踏浪者行動」，當日行動目的是為防止遊行人士衝出告士打道堵路，及後他於5時10分在柯布連道近告士打道橋底佈防，並於5時50時發現被告。

吴續供稱，當時被告身穿藍色外套、黑色衣物、戴面罩、手套及1個黑色索袋，當時被告神情緊張及眼神閃縮，他遂上前用手截停被告，在被告索袋內搜出1個防毒面具，及發現被告外套內有1個斜揹的腰包，內有1把8吋長的刀連刀套，12吋長的螺絲批及1個鐵指環。

吴又指，他當時問被告攜帶該些物品的原因，被告稱要拿給朋友，但被告無法說出朋友位置、姓名及聯絡方法，亦無法解釋用途。吴指他當時有理由相信被告攜帶涉案物品以傷害他人，遂以藏有攻擊性武器罪名拘捕被告，其後回到灣仔警署時，將涉案物品轉交偵緝同事。聆訊今午續。

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記者：王仁昌