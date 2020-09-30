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【靚聲王】蕭亮跟胞弟盧大偉同樣多才多藝　移民加國退而不休網上教語文

娛樂 15:12 2020/09/30

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

蕭亮現時已移居加拿大。

有「靚聲王」之稱的前TVB藝人蕭亮，其雄壯響亮聲音至今仍為不少觀眾記得，蕭亮在93年已淡出娛圈並移居加拿大，已近80歲的蕭亮退而不休，近年並在YouTube開設頻道「蕭亮百藝網」，精通五種語言的蕭亮，教授文法、演唱、繪畫、養馬等。

蕭亮在1960年畢業於香港華仁書院，之後在香港電台曾擔任DJ、主持、專訪名人等職務，1973年兼任麗的映聲電視的新聞報導員，其後與弟弟盧大偉獲周梁淑怡邀請轉投無綫電視，參與翡翠台報幕工作。

已近80歲蕭亮外表改變不大。（影片截圖）

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蕭亮當年為TVB配宣傳旁白，成不少人集體回憶，由他朗讀的「無綫電視翡翠台」，仍讓人記憶猶新。

蕭亮能操流利的英語、國語、廣東話、上海話和法語，加上一把靚聲，故常為廣告配音的常客，1989年，蕭亮曾隨周梁淑怡跳槽到亞洲電視，擔任報幕臺聲及藝員，並為本港台及國際台報幕工作。

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93年蕭亮已移民加拿大，2000年有指他跟太太離婚，便回流TVB拍劇，曾在黃子華、鄭裕玲主演《男親女愛》演縮骨律師樓老闆，又曾在《阿旺新傳》演唐寧爸爸。2011年《七號差館》成為他在大台的告別作。

蕭亮多才多藝

蕭亮本身屬多才多藝，現時淡出幕前的他，已再返加拿大定居，但未有言休，近年開設YouTube頻道「蕭亮百藝網」，並積極上載短片，因精通五種語言，蕭亮不時教網民英語、法語、上海話、國語和廣東話，除教發音，亦有教文法、演唱、繪畫。

蕭亮聲音依然令人難忘。

蕭亮在片中只見聲不見樣，但也不時在片中加插近照，或昔日在各大電子媒體的花絮照，加上蕭亮依然響亮的聲音，令不少網民勾起昔日回憶。

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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