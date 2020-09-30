【遊學團】24間學校因疫情取消31個遊學團　3旅行社疑侵吞逾736萬元團費

▲ 葉建源(右)批評涉事旅行社「趁疫打劫」，促旅議會及政府為學校主持公道，令有關損失獲得合理處理。(梁偉榮攝)

新冠肺炎疫情席捲全球，學校原訂計劃的遊學團被迫取消，教育界立法會議員葉建源稱共接獲24間學校投訴，指3間旅行社以學校「因私人理由」取消遊學團而沒收訂金或團費，疑侵吞共31個遊學團、逾736萬元訂金或團費，合約條款更涉嫌違反旅遊業議會守則。葉建源批評涉事旅行社「趁疫打劫」，促旅議會及政府為學校主持公道，令有關損失獲得合理處理。

葉建源表示，自2月初已陸續接獲學校投訴，受影響學校類型廣泛，以官津學校為主，同時包括直資及私立學校，涉及逾1,500名中小學及幼稚園的師生及家長，而他近日仍收到其他學校投訴，估計實際受影響學校數目更多。

葉建源指，情況最嚴重的一間學校涉及4個遊學團，金額高達300萬元，其餘學校涉及團費介乎3萬至50萬元不等。

涉事3間旅行社，其中一間（下稱「旅行社A」）涉及17間學校、23個遊學團，累計涉款逾635萬元，惟多間學校近日接獲保險公司通知，指該旅行社未能提供預訂酒店機票等開支單據，令保險公司未能就相關項目作出賠償。

受影響學校之一、屯門五邑鄒振猷學校校長沈耀光表示，早前委託辦旅行社A，承辦4月出發的日本遊學團，涉及34名師生、團費合共逾41萬元。校方於2月因應疫情與旅行社商討，其後校方額外繳付3萬多元行政費，與旅行社簽訂延期合約，獲對方書面承諾，如學校在5月中前決定取消遊學團，仍可獲發還一半團費。

沈耀光指，雖然學校最終提前於4月中通知取消遊學團，連月來與旅行社持牌人多次交涉，延至昨日（29日）始獲對方告知，受疫情影響收入等原因下，不會向學校退款，沈耀光批評旅行社「唔認數」；對方更以「商業秘密」為由，拒絕向保險公司提供酒店機票單據等證明，影響學校向保險公司索償。沈耀光表示，昨日已向旅議會作出正式投訴，並打算今日報警。

葉建源質疑涉事旅行社有侵吞團費及詐騙之嫌，有學校曾報警但未獲受理，他已致函警務處處長，要求重視事件及認真處理相關投訴；不少學校已向旅議會投訴，部分個案已進入裁判階段，其中一間學校已成功取回全數團費。不過，有校長反映近日已無法聯絡旅行社A的負責人，其辦公室亦人去樓空，追討無門。

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記者：馮琪雅