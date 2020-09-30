郭嘉銓指謠言令警民關係處最低潮　冀以真相回應謊言

▲ 警察公共關係科總警司郭嘉銓。(資料圖片)

警方近日修訂《警察通例》的傳媒代表定義，只限在政府新聞處系統登記的傳媒機構，被指有打壓新聞自由之嫌。警隊最新一期《警聲特刊》中，以「踏浪前行 ─ 警隊面對傳媒困難與挑戰」為主題，訪問多名參與「踏浪者」的警員，包括警察公共關係科總警司郭嘉銓、傳媒關係課警司高振邦等，談及自身對傳媒的看法。其中郭嘉銓提到，他上任時正值警民關係最低潮，當時社會很多人誤信謠言，因此其重點工作，是「以真相回應謊言」，要透過不同平台主動、迅速澄清不實指控。

郭嘉銓在訪問中稱，去年11月接任職位時正值警民關係最低潮，面對着鋪天蓋地的謠言、指控及中傷，令到很多人對警察有偏頗。而社會分裂令很多人情緒受影響，容易會訛稱假消息，甚至受這些假消息誤導或煽動，因此其重點工作是「以真相回應謊言」。警方除以記者會回應謠言外，亦透過不同平台反擊失實報道，以免引起混亂，他強調「不會容忍流言假話攻擊傷害同袍」。他續指，警察公共關係科未來會落實四大方向，包括展現警隊專業執法、主動澄清、提高警隊透明度，以及重建警民互信。

傳媒關係課警司高振邦指，反修例事件期間傳媒生態出現變化，遊行示威中「總有過百名穿黃背心人士在現場遊走，更多的是毫無經驗的小朋友」，部分人更「向示威者報告警察行動部署」，質疑有非專業記者渾水摸魚。他指出這些非專業記者帶着意識形態偏見，只會加深社會分化，警察公共關係科會主動反擊假消息，務求會鏡頭單向指向警方，轉移到誘發衝突的真正源頭，把知情權還給公眾。

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責任編輯：蘇文軒