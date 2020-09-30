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【占士邦】《007：生死有時》11月上映　台前幕後深度訪問揭鐵金剛秘密【有片】

娛樂 15:47 2020/09/30

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《007：生死有時》在11月上映。

雖然《黑寡婦》（Black Widow）等荷里活大片紛紛因為新冠肺炎而延期至明年上映，《007：生死有時》（No Time To Die）決定仍在今年的11月與觀眾見面。

丹尼爾基克（Daniel Craig）今次在《007：生死有時》是第5度，也將是最後一次演007占士邦，今次聯同上集性感法國女星蕾雅絲端（(Léa Seydoux），以及新加盟《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）及古巴靚女安娜德哈瑪斯（Ana de Armas Caso）一同演出。

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的安娜德哈瑪斯加盟今集007電影。

《007：生死有時》分別推出兩條短片「What is Bond」及由影帝雷米馬利克親身介紹今次他在電影中飾演的奸角「薩菲」（SAFIN）
 
另外，由今日（9月30日）起將於Podcast平台推出首個關於007系列、共長達5小時、分成6集的深度內容，由著名影評人James King主持。

他將與丹尼爾基克 、 雷米馬利克、蕾雅絲端、拉沙娜連治、娜奧美夏莉絲、謝菲韋禮、安娜德哈瑪斯、導演福永丞次、《007》系列監製米高治威遜及芭芭拉博歌莉，以及今次《007：生死有時》電影主題曲唱作者Billie Eilish等台前幕後訪問。

奧斯卡影帝雷米馬利克在《007：生死有時》演大反派。

每一集Podcastt將討論007系列一路以來的不同題目，包括由音樂、不同高科技配件及武器、服裝、車等。當中亦講述不同國家地區的拍攝工作及高難度動作場面。

另外，今次一系列的Podcast亦會首次獨家播出部份Hans Zimmer為今次《007：生死有時》創作的電影音樂。有興趣請按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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