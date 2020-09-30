【我們的青春日誌】感謝星級團隊出錢出力支援業界　陳恩碩為香港人打氣：堅守信念夢想可實現

▲ 「仲on緊line抗疫音樂會」於上星期日舉行。

音樂劇《我們的青春日誌》受疫情影響被逼取消，陳恩碩（Tom）邀請了鄭丹瑞、陳潔靈、林德信、小肥、杜小喬、劉威煌、Ben Sir等參與「仲on緊line抗疫音樂會」，籌集收益去支援自由身工作者。陳恩碩事後發表感言，自言是一名麻煩多多的導演，認為演出順利是一個奇蹟。

音樂劇《我們的青春日誌》在疫情下多次取消演出，原定96場的演出，最終只演至57場，便要解散團隊。為了幫助長期合作的班底紓困，陳恩碩邀得星級陣容參與上星期日舉行直播的「仲on緊line抗疫音樂會」，支援自由身工作者。

▲ Tom感謝星級嘉賓參與。

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Tom發表感言，感激台前幕後近70人，在三個星期內籌備了一個其實需要三個月時間預備的音樂會。他透露自己很麻煩，是個要求多的導演，製作十分複雜但準備時間卻很少，而演出地點則在狹窄的工廠大廈單位，認為最終演出順利是一個奇蹟。

Tom表示：「旦哥看完總綵排，覺得將音樂劇變做音樂會這個概念很有趣，對看過的觀眾來說很有新鮮感，對未看過的觀眾來說可以當作是聽歌。而且音樂會版本沒有音樂劇般複雜及花時間綵排，可以邀請不同嘉賓客串參與，所以我們考慮將這個構思的音樂會搬到正式表演場地演出，不過只是很初步。」

▲ 台前幕後接近70人。

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Tom也感謝阿旦等前輩仗義幫忙，認為不是必然。 陳潔靈坦言跟年輕人合作讓她學到很多東西，更謙虛地表示感謝有這個機會參與。

韋綺姍則謂：「我必須要多謝這位年輕有才的製作人Tom Chan給予我參與昨晚的網上音樂劇演唱會的機會，很享受綵排及演出的每一刻。」為了減輕劇團的支出負擔，蘇姍買了60盒燒味飯請台前幕後吃晚飯，Tom特意感謝她出錢又出力。

▲ Tom希望收益可以足夠幫助班底及其他自由身工作者。

Tom在音樂會尾段為香港人打氣的一番說話，「無論現時的環境有多惡劣，我依然相信只要堅守着信念，夢想總有一日可以實現，現在的每一個難關都是令我們變得更強的踏腳石。」他更預告音樂會將推出重溫版本，並希望能籌集更多收益幫助業界朋友。