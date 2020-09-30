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駱惠寧稱香港迎來由亂轉治　特別加強公職人員及青年教育

政治 16:10 2020/09/30

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中聯辦主任駱惠寧今日出席國慶活動時稱，愛國是義務，要建好香港就必須激揚家國情懷，特別加強公職人員和青少年的國情教育，而國家和香港正站在新歷史起點，香港必須堅定與國家站在一起，就能夠「任憑風浪起，穩坐釣魚台」，保持東方之珠的光榮與夢想。

駱惠寧致辭時稱，香港以前被逼離開祖國懷抱，經歷飽受屈辱傷痛、百年滄桑，直至中國擺脫積貧積弱，香港命運才得以翻天覆地變化，令到香港在一國兩制下回歸，又能成功抵禦亞洲金融危機、非典型疫情、國際金融危機等衝擊。

對於港區國安法的制定，駱惠寧稱令香港免於墮入顏色革命的深淵，「結束港獨猖狂、黑暴肆虐的動盪局面」，迎來由亂轉治的重大轉折。

駱惠寧又提到「船大好頂浪」，直言在複雜的國際局勢中，香港更需要「偉大祖國的肩膀」，應該強調對國家責任擔當；要建好香港，就要將家國情懷深深植根於香港，以弘揚愛國主義精神，為穩定和發展提供支撑。

他認為，在建好香港上必須增強國家意識、在大是大非問題上守得住、站得穩，該承擔的不迴避，該推動的不鬆手，才能衝破泛政治化的漩渦，而香港亦應積極主動融入國家發展大局，以破解深層次矛盾和問題，亦要激揚家國情懷，點名提到加強公職人員及青少年的國情教育等，直言「身為中國人，愛國不是一種選擇，而是一種義務」，要有力築牢愛國愛港的社會政治基礎，增加對國家的認同感、歸屬感和民族自豪感。

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責任編輯：陳宛彤

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