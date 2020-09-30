【外遊意欲】 調查指逾8成港人想去旅行　旅遊界倡「健康碼」檢測費應不多於200元

▲ 旅遊業界一項調查指，逾8成受訪港人想去旅行，業界倡盡快落實「健康碼」及「旅遊氣泡」等。（陳曉瑩攝）

新冠肺炎疫情下，港人想「飛」卻未能「飛」，但外遊意欲仍高漲。旅遊業界一項調查顯示，逾8成港人想去旅行，當中80、90後最想去「鄉下」日本，長者選擇到內地較多；另過半受訪者認為「健康碼」檢測費應不多於250元。業界倡政府盡快落實「健康碼」及「旅遊氣泡」，並將檢測費控制在200元內，並放寬本地遊「限聚令」上限人數至最少20人等。

香港旅行社解困大聯盟與香港中國旅遊協會9月中以電話隨機抽樣，成功訪問1,039名香港市民。結果顯示，有83.5%受訪者表示想去旅行，當中超過一半更指「非常想」，反映他們外遊意欲較強。

港府正與11個國家及地區商討建立「旅遊氣泡」，調查指出，過半受訪者都支持有關安排，而「氣泡」名單中，有45%人想前往內地；其次為日本，佔24.1%；其他依次包括泰國、韓國、新加坡、馬來西亞及越南。港人「鄉下」日本在調查中成為25至34歲受訪者的最愛，當中有43.2%受訪者表示想去當地旅行；長者選擇到內地的比率較高，有62.3%的65至75歲受訪者想到當地。

港府早前提及大致完成「健康碼」系統測試，但首階段主要開放予探親及商務旅客。調查中有近8成受訪者不認同檢測費索價過千元，當中52.8%受訪者認為檢測費應定不多於249元。聯盟指，「健康碼」並非旅行社可主導，期望政府盡快落實有關安排，並將檢測費控制在200元或以下，並適時向業界交代「旅遊氣泡」的進度。

對於政府繼續延長上限4人的「限聚令」多一星期，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良坦言，此舉令業界錯過了開辦本地遊的黃金機會，希望當局可豁免本地遊活動的「限聚令」至上限20人，並將「綠色生活本地遊鼓勵計劃」和「旅行社鼓勵計劃」加碼及延期一年。

美麗華旅遊總經理李振庭解釋，現時4人「限聚令」下，旅行社即使開辦本地團，最多只可接待3人，每人團費動輒800、900元，吸引度降低，旅行社亦「好難做」。

聯盟亦要求政府向旅行社提供10萬元資助；延續「保就業計劃」多半年；以及考慮重新開放海運和啟德郵輪碼頭，允許舉辦只接待本地旅客的郵輪公海遊。

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記者：陳曉瑩