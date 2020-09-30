中電與港燈支援海洋保育及漁業可持續發展　推出兩項資助計劃涉及港幣1億元

▲ 香港海上液化天然氣接收站有助香港以具競爭力的價格採購天然氣，確保供應穩定。（中電提供模擬圖片）

「中華電力」經營的青山發電有限公司（青電）與「港燈」正合作發展香港海上液化天然氣接收站項目，確保本港天然氣供應充足穩定和多元化，同時加強支援海洋生態及保育、促進漁業的可持續發展。青電、港燈及雙方聯營的香港液化天然氣接收站有限公司今天（30日）宣布推出兩項資助計劃，分別是海洋保育提升資助計劃和漁業提升資助計劃，明天（1日）起公開接受申請，兩項資助計劃注資合共港幣1億元。

青電及港燈成立督導委員會為兩項資助計劃的運作提供整體指引，以及就資源分配事宜提供專業意見，以達致設立資助計劃的目標。此外，兩項資助計劃各自設立管理委員會，並邀得相關界別的人士以義務性質參與，負責審批及監察資助計劃的申請和成效。

有關海洋保育提升資助計劃旨在保護及提升海洋生態環境及資源，為海洋保育、生態環境修復、生態旅遊及環保教育等相關的倡議方案提供資助。此資助計劃管理委員會共有9名成員，由香港城市大學化學系譚鳳儀榮休教授出任主席，成員包括學者、海洋保育專家、環保團體代表、青電及港燈代表。

至於漁業提升資助計劃將提供資助予漁業相關的教育活動及生態旅遊、提升漁業資源及可持續發展的倡議方案，以及漁業設備提升項目，例如購買環保漁具等。此資助計劃管理委員會由11名成員組成，由香港城市大學講座教授及海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀教授擔任主席，成員包括漁民團體代表、漁業專家、社區代表、青電及港燈代表。

資助計劃每年接受兩次公開申請，歡迎非政府機構、社企、學術界和漁業界組織等提交申請。首輪申請將於今年10月至11月期間進行，預期將於2021年初完成審批。兩項資助計劃的管理委員會將根據各申請者提交的建議項目內容，以獨立客觀方式進行審批，並監察獲資助項目的進度及成果。

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記者：伍瑋瑋