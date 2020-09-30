【新冠肺炎】徐德義：本地疫情未受控　長假期不應鬆懈抗疫

▲ 徐德義呼籲市民於長假期進行經濟活動時，要注意抗疫。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心今日（30日）公布8宗確診個案，當中7宗為輸入個案，其餘1宗為本地感染，屬不明源頭個案。食物及衞生局副局長徐德義稱，由於本港仍有不明感染源頭，顯示本地疫情仍未受控，社區仍有隱形傳播鏈，呼籲市民於長假期進行經濟活動時，要注意抗疫。

徐德義又稱，政府已將英國列作高風險國家。明日（10月1日）從英國抵港者，須持有72小時無染疫證明，並已預訂本地酒店作檢疫，提交相關證明才可由英國登機返港。

他呼籲市民要留意最新檢疫安排，預早安排酒店檢疫；倘要到當地外遊就要注意衞生風險。

政府也總結過去兩個星期的疫情個案情況，徐德義稱9月16至22日錄71宗個案，當中45宗（63%）屬輸入個案，7宗無源頭感染，其餘19宗個案於本地有關連。至於9月23至29日錄33宗個案，當中22宗（67%）屬外地輸入個案，1宗無源頭感染，其餘10宗個案於本地有關連。

有關今日本港新增８宗確診個案，其中一宗是本地不明源頭感染。詳情即睇:【下一頁】

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記者：吳卓峰