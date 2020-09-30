將軍澳中醫醫院第二階段營運服務招標　4機構包括浸大東華入選

▲ ▲ 選址在將軍澳的中醫院（藍色部分）鄰近消防及救護學院。（食衞局圖片）

食物及衞生局今日（30日）邀請已獲批預審資格的機構，就位於將軍澳的中醫醫院營運服務提交服務承辦標書。



政府於2019年9月開展中醫醫院營運服務投標資格預審的程序，並於本年5月2日公布下列申請機構獲批出預審資格並將會被邀請參加第二階段的招標，包括仁愛堂、東華三院、香港浸會大及博愛醫院。



第二階段招標的截標日期為2020年12月31日中午12時。政府將按招標文件列出的挑選標準和評分準則進行評選，期望於2021年年中批出中醫醫院承辦機構的服務契約。



最終獲授予服務契約的承辦機構必須成立擔保有限公司（營運者），以管理、營運及保養中醫醫院。營運者需按照香港法例第633章《私營醫療機構條例》的要求，就營運中醫醫院申領相關牌照。



中醫醫院會採用公私營合作的模式營運。政府將投放大量的財政資源支持中醫醫院的持續發展。除了出資興建及配置醫院外，亦會向中醫醫院提供經常性撥款為市民提供資助的中醫服務，以及推行中醫、中藥的培訓及科研工作，以確保長遠能達到推動中醫、中藥發展的政策目標。中醫醫院的服務契約包括開院的籌備階段、10年的醫院服務年期（可延長不多於5年）及6年的服務後年期。

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責任編輯：蘇文軒