【對抗濕疹】濕疹患者應戒味精及含添加劑食物　醫生：清湯麵落重味精也會令濕疹復發【附戒口清單】

▲ 濕疹患者應戒味精及含添加劑食物。

濕疹問題困擾不少人，不少患者都會選擇戒口避免皮膚問題惡化。註冊中醫及香港大學臨床腫瘤科臨床助理教授蘇子謙日前就在Facebook專頁分享濕疹人士戒口清單，當中特別提到濕疹人士應戒味精及含有添加劑的食物。

蘇醫生指出，濕疹引起的原因是由多因素共同引起的，從中醫角度，很多時濕疹都是進食了不該進食的食物所引起的。

其實如果你戒口戒得好，有時不用改變藥物，濕疹都會好了一半。

蘇醫生提到自己的濕疹經歷，指自己以前的濕疹都頗為嚴重，特別是膝頭後面或是手肘摺痕和腋下都有不少濕疹。後來服食了中藥和戒口，濕疹慢慢地消失了。但現在假如吃了一些錯的食物，間中都會輕微濕疹復發。

那麼到底應戒食什麼食物呢？

蘇醫生指，在中醫角度上，要避免進食「熱性」的食物和一些所謂「膏粱厚味」，（不包括某些病人對某種食物證實敏感）。

「熱性」食物大家會較為熟悉，包括：

辛辣的食物

經煎炸食物，如炸薯片、炸薯條

鴨鵝乳鴿

荔枝龍眼

「厚味」：落重料味精和其他化學調味劑的食物

至於「厚味」，是被大部分病人忽略的。蘇醫生表示很多病人因為不明白這些食物對皮膚的禍害，而令濕疹反覆無常。以現今的說法，「厚味」是指「落重料味精和其他化學調味劑的食物」。而在西醫角度，不少食物添加劑都會引起身體內肥大細胞（mast cell）的組織胺釋放（histamine release），加重皮膚痕癢和出疹。

有人或會反駁「出街食飯一定有味精啦，難道不出街食飯嗎？嘥氣。」

但蘇醫生認為，世界很多事情有程度之分。濕疹病人因為身體對這些味精類的食物承受能力（tolerance）較低，所以要比其他沒有皮膚病的病人戒口戒得更清。

看似健康的清湯麵也可重味精

有什麼味精較重的食物呢？ 有一些很重味精的食物都被很多人忽略，就是街外吃的湯麵、湯通粉。即使是看起來清湯的火腿通粉，其實很多都已經落重了味精。

即使不飲湯，那些湯的味精亦已滲透了食物當中，所以不喝湯也無補於事。就算是一些魚蛋粉舖的湯底也是味精做底。另外有一些日本拉麵湯底也是用味精搭夠。此外還有很多街外的老火湯，也有同樣問題。

蘇醫生建議大家最好自己煮飯，若然要在街外進食有湯的食物也可找些無加味精的食店，不過這些食店一般價錢較貴，也並不容易找到。

另外，若要在家中煮食，應避免利用罐頭湯和其他調味粉。傳統調味料例如鹽糖醋酒沒有問題，但胡椒也會產生一些熱氣，盡量少用。

一星期「放肆」一次無問題？

蘇醫生提到或者又會有人說：「其實我很少出街食沙嗲牛肉麵，一個星期食一次不算多吧？」，但他認為，如濕疹正在發炎期間，一星期食一次已經「夠毒」。最好是直接到濕疹消失，情況穩定後再觀察一段時間，偶爾偷食就可以…。

酒樓中菜要留心

蘇醫生又分享，自己在2個月前因進食了酒樓的食物令濕疹加重。故相信不少中式酒樓都已落重味精，很多人在酒樓吃飯後，皮膚濕疹會加重。

即使沒有皮膚病的人也會覺得周身不舒服，口乾眼乾。就算是些非常出名的傳統中式貴價酒樓，情況也是如此。相信當中原因是識煮中菜的廚師越來越少，而且要訓練一個出色的中廚需要的時間和功夫不少，加上人工貴租金貴，所以酒樓為了生存，唯有用一些食物添加劑去填補食物應有的美味。

另外，近年高級酒店的中菜廳亦開始變成味精中菜，特別是結婚飲宴時情況更明顯。

濕疹重的病人可以留意一下。會否在一些結婚酒席之後皮膚痕癢加劇。

文章獲「中西醫說－ 蘇子謙」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜