【新冠肺炎】元朗護老院71歲女院友確診源頭不明　全部院友及工作人員須隔離

▲ 元朗護老院一名71歲女院友確診。(曾秋文攝)

本地新冠肺炎疫情未平，衞生防護中心公布今日（30日）新增8宗確診個案，其中7宗屬輸入個案，僅1宗個案本地不明源頭。食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

張竹君指，不明源頭方面，元朗護老院一名71歲婆婆確診，她於前日(28日)因其他原因入院，驗出對病毒呈陽性。該名確診婆婆於本月21日才入住元朗護老院，她之前與家人同居於觀塘翠楣樓。她的61名院友、19名工作人員及1名家人須接受隔離檢疫，另有4名院友因事已入院，初步檢測陰性。而元朗護老院約5至6個人一間房，婆婆沒有經常戴口罩，故其他院友列密切接觸者。

張竹君指，婆婆沒有病徵，體內已有抗體，估計已感染一段時間。衞生防護中心會向護老院所在的大廈及翠楣樓派發樣本樽。



衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：蘇文軒