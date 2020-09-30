黃之鋒古思堯涉非法集結　黃之鋒另被控違禁蒙面法准保釋

▲ 黃之鋒被控非法集結等罪，今於東區裁判法院提堂。（王仁昌攝）

前香港眾志秘書長黃之鋒日前到警署報到時被拘捕，指他與社民連成員古思堯涉於去年10月5日參與未經批准集結，兩人同被控明知而參與未經批准集結罪，黃另被控在未經批准集結使用蒙面物品。案件今（30日）於東區裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯。案件押後至12月18日再訊，兩人獲准保釋候訊，期間黃不准離港。

被告為黃之鋒（23歲）及古思堯（74歲），兩人分別報稱公開大學學生及退休人士，同被控1項明知而參與未經批准集結罪。控罪指，2名被告於2019年10月5日，在香港連同其他身份不詳人士，無合理辯解而參與1個違反《公安條例》第13條的公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。

黃之鋒另被控1項在未經批准集結使用蒙面物品罪。控罪指，他於上述同日在香港金鐘道身處未經批准集結時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即1個掛耳式口罩。

案件今提堂，兩名被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。辯方指有關《禁蒙面法》的司法覆核終審法院上訴聆訊將於11月24及25日進行，遂申請案件押後至12月再訊。

裁判官將案件押後至12月18日再訊，兩名被告准以現金1,000元保釋候訊，須居住在報稱住址，而黃之鋒則不准離港。

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記者：王仁昌