【新冠肺炎】本港新增8宗確診個案　71歲居觀塘及院舍的婆婆屬本地不明源頭

▲ 本港確診8宗病例，包括一宗本地不明源頭個案。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（30日）再現本地確診個案。衞生防護中心及醫管局今日下午交代疫情。本港新增８宗確診個案，其中７宗屬輸入個案，一宗本地不明源頭感染，涉及一名71歲婆婆，她住在元朗護老院。至於７宗輸入個案分別有３人從英國返港、２人從菲律賓返港、印度及俄羅斯各有１名抵港人士確診，累計個案5,088宗，包括一宗是疑似個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該名71歲婆婆有認知障礙，不過行動自如，在9月28日因其他疾病入院，入院後接受檢測才發現對病毒呈陽性，而且驗出有抗體，最近她才住元朗護老院，早前一直居於觀塘翠屏樓翠楣樓，一名家人需要接受檢疫，其他60多名同住院友及約19名工作人員需要接受隔離檢疫。至於患者的感染途徑，不排除患者是在社區感染，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

衞生防護中心發言人表示鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，亦強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上，市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

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記者：伍瑋瑋