【超市大搜查】16款午餐肉脂肪及鈉含量大比拼　營養師推薦5款較健康午餐肉【附清單】

▲ 營養師比較市面16款午餐肉的脂肪及鈉含量。

午餐肉相信是很多市民家中必備的罐頭食品，既方便又便宜。午餐肉不但在家中出現，茶餐廳的常餐、韓式的部隊火鍋、餐廳的炒飯及現時新興的炸午餐肉「薯條」亦有佢的蹤影。

午餐肉高脂高鈉高熱量，是合成肉的一種，被列為屬於一級治癌食物。相信沒有人會說午餐肉是健康的食物，但是每人卻會食過午餐肉。今次就比較了市面上多種午餐肉的脂肪、飽和脂肪、蛋白質和鈉質含量，給大家作一個參考。

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飽和脂肪能使血液更易凝結，能引致心臟血管疾病、高血壓、中風和血管硬化等問題，亦令血液的膽固醇上升。

在圖中的品牌當中，古龍食品的午餐肉飽和脂肪含量最高（11g/100g），其次是OmniPork的新餐肉（10.8g/100g）。飽和脂肪主要來源是動物脂肪，而植物性的脂肪則包括椰子油和棕櫚油，兩者同樣會讓血液的黏稠度上升。

每日鈉質建議攝取量上限是2000mg。當中，三祖牌和SPAM的午餐肉每100g（約兩片）就已經超過1000mg鈉，是每天建議攝取量的一半！而當中熱量最高的品牌是SPAM，每100g便已經317卡了。

選擇午餐肉時要留意營養標籤，建議選擇較高蛋白質、較低總脂肪、較低飽和脂肪和較低鈉質的品牌。

其實午餐肉亦有相對較健康的選擇，例如以下5個牌子：

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午餐肉可以說是「由細食到大」，你屋企多選擇哪個品牌呢？

文章獲「註冊營養師 葉沃暉 Roy Ip」授權轉載，Instagram：@doses.of.healthiness

責任編輯：楊宛茜