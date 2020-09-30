【姊妹情】衛蘭陪衛詩共度高山低谷　Janice最感恩黎明提攜帶入樂壇

▲ 衛蘭跟衛詩感倩深厚。

衛蘭（Janice）和衛詩（Jill）這對孖生姊妹不止外型相似，也同樣熱愛音樂，兩姊妹感情甚好，曾共度不少人生風雨，兩姊妹現時更在同一唱片公司，更猶如糖黐豆。早前衛蘭演出JOOX音樂會，接受TOPick訪問，便談到跟衛詩的姊妹情。

向來靚聲的衛蘭，日前為JOOX Staycation Live線上音樂會演出，獻唱了多首充滿正能量的歌曲，包括以往較少在Live演繹的Side Track作品如《面對》和《家門》等，又翻唱兩首R&B風格品，包括本地樂隊R.O.O.T 的《人間有愛》及LA樂隊Moonchild的《The List》。

當然少不得演繹當年側田為自己寫的《命硬》原裝版《她整晚在寫信》，此曲外間反應不俗，Janice指自己很喜歡《她整晚在寫信》的旋律，當中加入了她喜歡的R&B風格，效果滿意，不過，現正在做新歌的她，暫時便未考慮推出全翻唱大碟。

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▲ 衛蘭日前在一間書店舉行網上音樂會，很有心思。（圖片提供：JOOX）

入行16年最感謝的三個人

2004年入行，衛蘭的音樂事業經過好幾個階段，她感恩這些年曾對自己扶持的每個人，但若要選出3個最想感謝的人，衛蘭坦言：「第一位最想感謝的人當然是天父爸爸啦！因為我相信一切好的事物都是祂賜予給我的。」

而第二位她便說是Leon（黎明）：「因為初入行時他真的幫了我好多，給予我很多機會。至於第三位…其實太多人要感謝啦，很多舊公司和新公司的同事們，以及所有歌曲監製，他們都為我付出了很多，所以我想感謝他們每一位。」

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跟妹妹學會互相尊重

跟孖生妹妹衛詩同樣自小便喜歡唱歌，兩姊妹共歷過高山低谷，現時更在同一公司，感情有增無減，Janice也不覺跟以前相處有何分別。

她表示：「現在我們在同一間公司工作，彼此間相處的習慣，與以往沒有太大分別，有時反而更加親密，我們都會跟大家分享很多工作上的事情、交換意見等。」

Jacice舉例近日她們各自寫歌，互相會試聽新歌的旋律：「所以跟家人在同一間公司一起工作，其實是非常開心的。」

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▲ Janice表示近最大的興趣就是爬蟲類動物，並養了一隻睫角守宮。（圖片：JOOX)

至於維繫感情方法，Jance說因信仰相同，故她們可以維繫得很好：「現在即使遇上問題，我們都成熟了，不會再那麼『小器』，學懂怎樣尊重和明白對方。」

她表示妹妹喜歡得到旁人鼓勵：「那麼我都會多點鼓勵和關心她；而她亦知道我十分珍惜有人陪伴的感覺，所以我們也多點一同享受quality time。」互相尊重和鼓勵，不只是親人，放在人際關係亦往往用得著。

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記者：區家歷