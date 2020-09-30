【2020中秋節】奇華x信和推出中秋月餅回收活動　8大商場設回收站憑罐可獲$20奇華優惠券【內附地點】

▲ 奇華餅家與信和集團商場推出中秋月餅罐回收活動2020，設有8大回收站回收月餅罐。（機構提供）

月餅，是慶祝中秋佳節必備的食品，但中秋過後，該如何處理一系列的月餅罐呢？為鼓勵市民保護地球及環境，奇華餅家與信和集團合作推出「中秋月餅罐回收活動」，於信和集團多個指定商場設置月餅罐回收站，讓市民以環保方式處理多餘的月餅罐。

中秋月餅罐回收活動會由即日起至10月9日期間舉行，為鼓勵回收，市民於活動期間憑任何品牌的月餅鐵罐，交到指定信和集團商場內的禮賓處或服務台，即可免費獲贈奇華餅家20元折扣優惠券1張，於12月31前於奇華餅家分店以正價購物滿100元或以上即可享用。

月餅罐不設品牌限制，但必須先清潔乾淨。是次活動優惠券共有20,000張，每人最多只限換領5張，S+ REWARDS會員則最多可獲贈10張，送完即止。而回收月餅罐所得的收益，會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。

設有月餅罐回收站的8間信和商場︰

屯門市廣場（2450 7782）

奧海城（2740 4108）

荃新天地（3926 5700）

中港城（3119 0288）

黃金海岸商場（2452 6566）

藍灣廣場（3407 4220）

帝庭軒購物商場（3125 4000）

尖沙咀中心及帝國中心（2721 5489）

奇華餅家

電話︰2785 6066

記者︰黃依情