  • 28°C
香港時間 : 2020930日 (週三) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆境見真情】89歲美國老翁送外賣薄餅幫補家計　喜獲好心人眾籌9.3萬

職場 17:16 2020/09/30

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

美國一名89歲老伯伯任職薄餅外賣員，意外獲贈9.3萬元小費。

不少獨居長者退休後生活拮据，單靠領取社會保障並不足以維生，有些甚至需要出外打工幫補。美國一名年紀老邁的伯伯決定在附近的連鎖薄餅店做外賣員，以賺取生活費。而其中一戶網紅家庭就經常指定由他送外賣，並將其辛勤工作的過程拍下，並上載社交平台，意外地大受歡迎。早前，他們更為老伯伯眾籌，助其紓解生活困境，最後更籌得逾1.2萬美元，讓老伯伯感動不已。

【職場攻略】LinkedIn推限時動態功能　教路分享「較輕鬆的工作生活心得」

美國猶他州韋伯郡（Weber County）的89歲老伯伯Derlin Newey，在當地連鎖餐廳Papa John's任職外賣員，每周工作約30小時。據悉，老伯伯與顧客的關係非常友好，而網紅Carlos Valdez就是此餐廳的常客，每次點外賣薄餅時，總愛指定要由Newey負責。

Carlos Valdez在TikTok擁有超過5萬名粉絲，他將伯伯送外賣的過程拍成影片，並上載至TikTok分享，意外得到不少網民的關注。不少人都大感驚訝，慨嘆為何伯伯在這個年紀仍堅持工作。於是Valdez就靈機一觸，決定為老伯伯舉行眾籌活動。

Valdez一家人在網上發起眾籌，不到數天就籌得1.2萬美元（約港幣9.3萬元），並將這筆「小費」用信封裝起，親手將款項交到伯伯手中。伯伯打開信封後，對收到大家的祝福感到難以置信並感動落淚。

【WFH】逾6成員工盼回辦公室　Google將推混合式工作模式

【BLM】Cisco承諾增聘黑人員工　倡薪酬和晉昇平等

Valdez最後表示，伯伯十分友善及尊重他人，故希望我們能以同樣方式回報其他人，並謂希望這筆錢，可以幫補伯伯的醫藥費及生活開支，好讓他不必再辛苦地送外賣。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【職場攻略】LinkedIn推限時動態功能　教路分享「較輕鬆的工作生活心得」
16:35 2020/09/29
【職場攻略】LinkedIn推限時動態功能　教路分享「較輕鬆的工作生活心得」
【WFH】逾6成員工盼回辦公室　Google將推混合式工作模式
16:07 2020/09/25
【WFH】逾6成員工盼回辦公室　Google將推混合式工作模式
【BLM】Cisco承諾增聘黑人員工　倡薪酬和晉昇平等
16:29 2020/09/24
【BLM】Cisco承諾增聘黑人員工　倡薪酬和晉昇平等
【新冠肺炎】線上招聘成新趨勢　報告揭求職者或需等更久
16:30 2020/09/23
【新冠肺炎】線上招聘成新趨勢　報告揭求職者或需等更久
【搵工奇招】60歲失業漢拍片做掌上壓　成功吸引百公司發Offer
18:23 2020/09/22
【搵工奇招】60歲失業漢拍片做掌上壓　成功吸引百公司發Offer
【筍工來了】美啤酒公司聘另類「CEO」　首席遊歷官專責玩盡各地公園
16:55 2020/09/21
【筍工來了】美啤酒公司聘另類「CEO」　首席遊歷官專責玩盡各地公園
退休 疫情 網紅 外賣 社交平台 美國 餐廳 抖音

最高瀏覽

【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
16:36 2020/09/29
【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
【竹內結子逝世】死前1小時空白時間成謎團 　遺體送抵殯儀館丈夫大受打擊
20:05 2020/09/29
【竹內結子逝世】死前1小時空白時間成謎團 　遺體送抵殯儀館丈夫大受打擊
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
16:49 2020/09/28
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙