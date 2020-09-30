【逆境見真情】89歲美國老翁送外賣薄餅幫補家計　喜獲好心人眾籌9.3萬

▲ 美國一名89歲老伯伯任職薄餅外賣員，意外獲贈9.3萬元小費。

不少獨居長者退休後生活拮据，單靠領取社會保障並不足以維生，有些甚至需要出外打工幫補。美國一名年紀老邁的伯伯決定在附近的連鎖薄餅店做外賣員，以賺取生活費。而其中一戶網紅家庭就經常指定由他送外賣，並將其辛勤工作的過程拍下，並上載社交平台，意外地大受歡迎。早前，他們更為老伯伯眾籌，助其紓解生活困境，最後更籌得逾1.2萬美元，讓老伯伯感動不已。

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美國猶他州韋伯郡（Weber County）的89歲老伯伯Derlin Newey，在當地連鎖餐廳Papa John's任職外賣員，每周工作約30小時。據悉，老伯伯與顧客的關係非常友好，而網紅Carlos Valdez就是此餐廳的常客，每次點外賣薄餅時，總愛指定要由Newey負責。

Carlos Valdez在TikTok擁有超過5萬名粉絲，他將伯伯送外賣的過程拍成影片，並上載至TikTok分享，意外得到不少網民的關注。不少人都大感驚訝，慨嘆為何伯伯在這個年紀仍堅持工作。於是Valdez就靈機一觸，決定為老伯伯舉行眾籌活動。

Valdez一家人在網上發起眾籌，不到數天就籌得1.2萬美元（約港幣9.3萬元），並將這筆「小費」用信封裝起，親手將款項交到伯伯手中。伯伯打開信封後，對收到大家的祝福感到難以置信並感動落淚。

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Valdez最後表示，伯伯十分友善及尊重他人，故希望我們能以同樣方式回報其他人，並謂希望這筆錢，可以幫補伯伯的醫藥費及生活開支，好讓他不必再辛苦地送外賣。

責任編輯：施雯雯