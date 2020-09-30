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46名公務員因非法公眾活動被捕　聶德權籲公務員勿參與10月1日遊行　

政治 17:01 2020/09/30

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公務員事務局局長聶德權，呼籲公務員切勿參與10月1日遊行。（資料圖片）　

公務員事務局局長聶德權指，截至9月，有46名公務員因涉嫌參與非法公眾活動被捕，現時正接受警方調查或正被起訴，他們全部已被停職。他向全體公務員發信強調，警方已對10月1日舉行的公眾遊行發出反對通知書，相關活動屬未經批准集結。他呼籲公務員切勿參與任何可能違反禁止群組聚集相關規例的活動，否則可能觸犯法例。

聶德權於信中提及，對違法公務員是零容忍，亦絕不姑息。而網上充斥不少扭曲不實的信息，鼓動市民參與非法遊行，他相信公務員都能明辨是非，奉公守法，遵守《公務員守則》訂定的操守準則。

另外，保安局發言人表示，留意到有人繼續於網上煽動他人明日於香港各區參與未經批准集結，更鼓吹使用暴力，包括攻擊警署、投擲汽油彈、非法堵路等，公然挑戰法治，嚴重破壞公眾安寧和社會秩序。

保安局重申，市民不應參與任何未經批准集結或受禁的群組聚集。警方絕不容忍任何違法及暴力行為，會嚴正執法，確保社會安寧、公共安全。

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責任編輯︰尹櫻霖

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