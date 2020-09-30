【新冠肺炎】菲傭第三次檢測才發現陽性　抗體測試呈陽性估計較早前感染

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(陳永康攝)

本港疫情未平，本港今日(30日)新增８宗確診個案，其中７宗屬輸入個案，1宗本地不明源頭感染。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，輸入個案中有兩名空中服務員，包括第5,081及5082宗個案，第5,081個案的43歲男子由俄羅斯抵港、而第5,082宗是的28歲女子，潛伏期間曾逗留英國及美國。

２名從菲傭由菲律賓返港，其中第5,084宗的菲傭在本月8日抵港進行14天強制檢疫，在當日及17日的兩次檢測中均屬陰性，之後居住在酒店，再由新僱主安排下在本月28日再進行病毒檢測，結果呈陽性。張竹君指，病人體內抗體呈陽性，病毒量低，因此估計較早前已感染，令前兩次檢測不到。第5,085宗的菲傭在本月18日抵港，在第2次檢測驗出。而第5,086宗是由印度返港的人士，亦是在第2次檢測驗出。

第5,087、5,088宗個案則是一同於本月29日由英國返港，屬輸入個案。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：蘇文軒