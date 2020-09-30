【新冠肺炎】中秋期間安老院舍或放寬探訪安排　政府：屬院舍自行決定

▲ 徐德義（右）稱，倘安老院舍放寬探訪，屬院舍自行安排。（陳永康攝）

本地疫情仍然未受控，對於有安老院舍或恩恤安排親友於節日期間探訪，食物及衞生局副局長徐德義認為，院舍負責人倘認為可透過嚴謹措施，放寬探訪安排，屬院舍自行決定。

徐德義指疫情開始至今，不同地方如醫院、復康院舍等地，都設有新探訪安排，盼避免訪客在探訪期間，把病毒帶入院舍或環境，屬防止交叉感染的行政手法。

第二波疫情前，公立醫院及院舍也有恢復探訪服務，疫情重返高峰時再叫停。如疫情現在稍為回落，院舍負責人倘認為可透過嚴謹措施，可以放寬探訪安排，屬院舍自行決定；反之倘認為疫情惡化，或決定收緊探訪安排，也是可以理解。當局最終盼疫情可以受控，恢復探訪安排。

他又認為，也有電話、視象等渠道，取代親身探訪。

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記者：吳卓峰