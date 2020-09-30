  • 28°C
香港時間 : 2020930日 (週三) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】中秋期間安老院舍或放寬探訪安排　政府：屬院舍自行決定

社會 17:06 2020/09/30

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

徐德義（右）稱，倘安老院舍放寬探訪，屬院舍自行安排。（陳永康攝）

本地疫情仍然未受控，對於有安老院舍或恩恤安排親友於節日期間探訪，食物及衞生局副局長徐德義認為，院舍負責人倘認為可透過嚴謹措施，放寬探訪安排，屬院舍自行決定。

徐德義指疫情開始至今，不同地方如醫院、復康院舍等地，都設有新探訪安排，盼避免訪客在探訪期間，把病毒帶入院舍或環境，屬防止交叉感染的行政手法。

第二波疫情前，公立醫院及院舍也有恢復探訪服務，疫情重返高峰時再叫停。如疫情現在稍為回落，院舍負責人倘認為可透過嚴謹措施，可以放寬探訪安排，屬院舍自行決定；反之倘認為疫情惡化，或決定收緊探訪安排，也是可以理解。當局最終盼疫情可以受控，恢復探訪安排。

他又認為，也有電話、視象等渠道，取代親身探訪。

有關今日本港新增８宗確診個案，其中一宗是本地不明源頭感染。詳情即睇:【下一頁】

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】本港新增8宗確診個案　71歲居觀塘及院舍的婆婆屬本地不明源頭
今日 16:35
【新冠肺炎】本港新增8宗確診個案　71歲居觀塘及院舍的婆婆屬本地不明源頭
【新冠肺炎】美國新冠疫苗含「角鯊烯」成份　疫苗投入生產或令50萬條鯊魚被宰殺
17:17 2020/09/29
【新冠肺炎】美國新冠疫苗含「角鯊烯」成份　疫苗投入生產或令50萬條鯊魚被宰殺
【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
16:36 2020/09/29
【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
16:36 2020/09/29
【重新出發】楊婉儀曾被追債千萬抵押港姐后冠　攜子女移居美國轉當老師
【竹內結子逝世】死前1小時空白時間成謎團 　遺體送抵殯儀館丈夫大受打擊
20:05 2020/09/29
【竹內結子逝世】死前1小時空白時間成謎團 　遺體送抵殯儀館丈夫大受打擊
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙
16:49 2020/09/28
【超市大搜查】基因改造水果或含致癌風險　專家拆解食安風險教從標籤揀甜橙