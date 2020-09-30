【天氣報告】天文台指深圳強雷雨區正向南移動　未來一兩小時影響本港

▲ 天文台指，現時影響深圳的強雷雨區正向南移動，未來一兩小時影響本港。（資料圖片）

快到放工時間了，市民要小心天氣突變！天文台表示，現時影響深圳的強雷雨區正向南移動，並可能在未來一兩小時影響本港。

天文台指，今日（30日）下午的驟雨為本港多處地區帶來約10毫米雨量，而元朗更錄得超過20毫米。此外，影響廣東地區的雷雨帶正向南移近沿岸，而該區的偏東氣流亦逐漸增強。

本港地區今晚及明日天氣大致多雲，間中有驟雨，初時部分地區雨勢較大及有雷暴；明日日間驟雨減少，氣溫介乎25至28度。吹和緩偏東風，風勢逐漸增強。展望中秋節翌日及週末期間部分時間有陽光，下週初天氣稍涼。

▲ （天文台網頁圖片）

根據九天天氣預告指，明日中秋節的（1日）天氣大致多雲，間中有驟雨，初時部分地區雨勢較大及有雷暴，日間驟雨減少，氣溫介乎25至28度；後日（2日）部分時間有陽光，氣溫介乎26至29度。至於本周末（3日）的天氣大致天晴，氣溫介乎26至30度。

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記者：郭詩詩