【減肥大作戰】246磅肥妹遭未婚夫拋棄　兩年勁減116磅英國小姐摘冠

▲ Jen Atkin用兩年時間勁減116磅，在「英國小姐（Miss Great Britain）」取得冠軍。

肥妹都是潛力股，今年摘得「英國小姐（Miss Great Britain）」冠軍的26歲女子Jen Atkin，數年前因暴飲暴食及欠缺運動，體重曾高達112公斤（約246磅）。其後因身型而被未婚夫拋棄的她決心減肥，在約兩年時間內，成功減去53公斤（約116磅），更在選美比賽中奪冠，以過來人身分，分享減肥心聲。

現年26歲的Jen Atkin在2011年認識前男友，因不愛運動又常吃外賣，令她的體重暴增，由原本體重92公斤（約202磅）一直暴增下去，最終被未婚夫嫌棄分手。

當時她十分傷心，一度以食物作慰藉，但後來她立下決心減肥，開始調整飲食習慣，並定期到健身室做運動，最終花兩年時間，由246磅減至130磅，其後她更抱著貪玩心態，參加選美比賽，最終成功奪得后冠，並遇上真愛，在去年結婚。想起往事，Jen Atkin曾一度表示：

分手時，我覺得自己的世界已毀了，但最後卻成為發生在我身上最好的事情。

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近日外界對減肥話題掀起討論和關心，身為減肥過來人，Jen Atkin認為人們對涉及減肥的用詞過於敏感。她表示「燃燒卡路里」等詞句令當年減肥中的她，更有減肥意欲，因此她認為，不應對這些話避而不談，而應用這些話來教育人們，追求健康生活。

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責任編輯：羅嘉欣