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譚耀宗︰4名被DQ者應離開議會　譚惠珠︰冀民主派議員回頭是岸

政治 17:17 2020/09/30

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全國人大常委譚耀宗說，4名早前被選舉主任裁定提名無效的議員，應自行離開議會，若仍然留任會產生矛盾。（資料圖片）

民主派去留民調結果昨（29日）出爐，19名民主派立法會議員決定留任。全國人大常委譚耀宗說，4名早前被選舉主任裁定提名無效的議員，應自行離開議會，若仍然留任會產生矛盾。

4名早前被DQ的現屆立法會議員，包括公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗，以及會計界梁繼昌。

譚耀宗指出，早已預料民主派議員會留任，認為他們只是找理由作下台階。他認為，雖然大部分民主派議員決定留任，但民調結果顯示存分歧，希望留任議員致力維護香港穩定發展和保障市民福祉，「唔好咩都反對」，強調這樣對香港完全沒有好處。

他重申民主派議員在議會拉布不符合市民期望，中央亦希望議員能遵守《基本法》和港區國安法。

基本法委員會副主任譚惠珠稱，今次民調支持民主派留任的少於一半，認為認受性低。她又稱，既然民主派議員想在立法會工作，「希望他們能做實事」。

另外，譚惠珠又指，有報道指出民主派可能會與激進派會有更密切聯繫，她認為並非好的趨勢，「希望他們回頭是岸」。

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責任編輯︰尹櫻霖

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