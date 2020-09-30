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多人渣打戶口款項遭錯誤轉帳至馬會戶口　渣打稱技術問題正回撥款項

社會 17:23 2020/09/30

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渣打銀行表示，由於技術問題，令少數開立了馬會帳戶之渣打客戶今晨誤被重複扣帳，正在回撥相關款項。

多名市民發現今日（30日）凌晨其渣打銀行戶口出現多筆未經登入和批准的自動轉帳交易，將金額由其戶口轉至馬會戶口，部分個案金額達到6位數字。

據相關用戶所述，發現渣打帳戶出現數以十計未經指示的交易，轉帳至馬會帳戶，每筆轉帳金額以100元至1000元不等。

渣打銀行回覆TOPick查詢表示，由於技術問題，令少數開立了馬會帳戶之渣打客戶今晨誤被重複扣帳，對客戶帶來不便深表抱歉。渣打稱會通知受影響之客戶，並正進行更正將誤扣款項回撥至受影響客戶之戶口。

不過，渣打銀行未有回應詳細事故原因、受影響人數及金額。

馬會表示，由於渣打銀行系統問題，部份渣打銀行客戶今日0時15分至早上3時35分期間，在未經客戶指示情況下出現由銀行戶口轉賬至投注戶口的交易。馬會強調沒有指示渣打銀行進行相關轉賬交易，並已即時聯絡渣打銀行跟進事件，根據渣打銀行最新通知，所有退款已經完成。

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記者：徐紹軒

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