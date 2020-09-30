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【近視加深】本港7歲女童日花12小時用電子產品　10個月內由無近視速變150度四眼妹

兒童健康 17:51 2020/09/30

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本港一名7歲女童過度使用電子產品，在10個月內由沒有近視，變成左右眼分別達175度及150度。

本港學童視力問題日益嚴重，尤其早前受疫情影響，小朋友留在家中長時間上網課，又或避疫減少外出而在家中使用多了電子產品。本港一名7歲女童更在10個月內由視力良好沒有近視，速變「四眼妹」，左右眼分別達175度及150度，皆因她長期每天多達12小時用電子產品及看書。專家促請要多關注本港學童的近視問題。

學童日花10小時用電子產品

護眼基金、香港理工大學眼科視光學院、香港執業眼科視光師協會、香港眼科視光師學會、香港隱形眼鏡學會和香港角膜矯型學院6大眼科視光機構，於今年7月28日至9月10日期間進行「新冠肺炎學童近視實質增幅及其使用電子產品習慣調查」，訪問400名育有6至17歲子女的家長後，再由115名眼科視光師為其子女進行綜合眼科視光檢查。

調查結果發現，受訪者子女在2月至5月期間，平均每天花長達9.9小時使用電子產品，較停課前多1.1倍。而在近距離用眼活動上，如用電子產品學習及娛樂、閱讀印刷書籍等，平均每日更花12.5小時。

7歲童速變四眼妹

很多時家長都需要控制孩子用電子產品，據有關調查顯示，57%受訪者指出子女不會自行停用電子產品，而疫情期間沒有控制近視的學童，疫情期間近視度數較一般情況增16%。

香港執業眼科視光師協會會長詹振邦表示，有一名7歲女童自去年10至今年8月，10個月內由無近視增加至左右眼分別達175度及150度，她於2至5月期間3個月內，日花12小時在電子產品及印刷書籍上，較停課前增70%，戶外活動亦大減80%。詹振邦推算該名女童1年近視可增達200度。

家長宜訂定用電子產品時間表

在是次調查發佈會中，香港執業眼科視光師協會會長詹振邦先生建議，家長應向子女講解近視的影響，共同訂定使用電子產品時間表，利用軟件監察及限制使用時間，家長更要以身作則，做好榜樣。香港理工大學眼科視光學院榮休教授胡志城教授則指出：

本港學童的近視問題日益嚴重，如不及早正視，或可導致永久視覺受損和失明。

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責任編輯︰王明芳

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