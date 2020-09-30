【快閃中菜】全港最長餐枱中菜廳888中環pop-up兩個月　歎南北名菜乾隆最愛河南炸八塊

▲ 河南炸八塊（$428）︰是清朝乾隆皇帝最愛的菜式之一，外脆內juicy。（餐廳提供）

時下流行快閃概念，最近連餐廳也大玩「快閃」。全新中菜廳888將於中環交易廣場內開業，由10月15日至12月5日為期約兩個月，快閃餐牌會涵蓋中國南北菜系，同時亦著重素食菜式，照顧肉食及素食者的口味。

「888」的命名，靈感源自中國人最愛的吉祥數字「八」。「八」在傳統中國文化中，象徵著財富、發財及幸運。在風水學上，「八」亦代表住8個主要方位。

▲ 888擁有全港最長的餐桌，希望客人從中感受到傳統聚餐的熱鬧。（餐廳提供）

而中國八仙的故事，在民間更是膾炙人口、流傳甚廣，所以餐廳的設計會以八仙常聚會喝酒的神山「蓬萊山」為出發點，特意加入一些與別不同的感官用餐體驗，當按下「不醉無歸」按鍵時，客人即可點選飲料，非常方便。

傳統的中國人亦著重與客人圍枱用膳、分享美食，所以餐廳設有全港最長的餐桌，全部菜式亦是可供分享的，希望客人從中感受到傳統聚餐的熱鬧氣氛。

▲ 南瓜素珍炒飯（$198）︰以原個南瓜呈上，撒上香脆純素肉鬆，口感豐富。（餐廳提供）

菜式方面，888是由入行逾20年的主廚黃漢強操刀，亦同時邀得Grassroots Initiatives創辦人兼女主廚Peggy Chan作顧問，將中式素食融入餐牌之中，滿足不同類型的食客。

▲ 養生老火素湯（$88）︰以13種材料慢火熬煮的老火素湯，滋補養身。（餐廳提供）

推介菜式包括有河南炸八塊（$428），這道菜不僅是河南名菜，更是深得清朝乾隆皇帝喜愛的一道菜，外脆內多汁；新疆串燒猴頭菇（$188）則是向著名的新疆烤肉致敬的素食版，最適合三五知己開心share。另一道不能錯過的菜式是南瓜素珍炒飯（$198），以原個南瓜呈上，再撒上香脆純素肉鬆提升口感。

▲ 椰汁奶卷炸兩（$88）︰將傳統鹹食炸兩以自家製椰子米紙做成甜品，是一道反傳統的甜點。（餐廳提供）

如有選擇困難症的話，不妨選嘗味套餐（每位$888、兩位起），連白酒試飲拼盤或兩杯自選雞尾酒，可一次過品嘗餐廳的招牌菜式。888訂座詳情將於稍後公布，可留意餐廳instagram。

888

地址：中環干諾道中8號交易廣場1期4樓402號舖

營業時間：周一至日11:30-2:30pm、6-11pm

記者︰黃依情