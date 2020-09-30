【快閃中菜】全港最長餐枱中菜廳888中環pop-up兩個月 歎南北名菜乾隆最愛河南炸八塊
時下流行快閃概念，最近連餐廳也大玩「快閃」。全新中菜廳888將於中環交易廣場內開業，由10月15日至12月5日為期約兩個月，快閃餐牌會涵蓋中國南北菜系，同時亦著重素食菜式，照顧肉食及素食者的口味。
「888」的命名，靈感源自中國人最愛的吉祥數字「八」。「八」在傳統中國文化中，象徵著財富、發財及幸運。在風水學上，「八」亦代表住8個主要方位。
而中國八仙的故事，在民間更是膾炙人口、流傳甚廣，所以餐廳的設計會以八仙常聚會喝酒的神山「蓬萊山」為出發點，特意加入一些與別不同的感官用餐體驗，當按下「不醉無歸」按鍵時，客人即可點選飲料，非常方便。
傳統的中國人亦著重與客人圍枱用膳、分享美食，所以餐廳設有全港最長的餐桌，全部菜式亦是可供分享的，希望客人從中感受到傳統聚餐的熱鬧氣氛。
菜式方面，888是由入行逾20年的主廚黃漢強操刀，亦同時邀得Grassroots Initiatives創辦人兼女主廚Peggy Chan作顧問，將中式素食融入餐牌之中，滿足不同類型的食客。
推介菜式包括有河南炸八塊（$428），這道菜不僅是河南名菜，更是深得清朝乾隆皇帝喜愛的一道菜，外脆內多汁；新疆串燒猴頭菇（$188）則是向著名的新疆烤肉致敬的素食版，最適合三五知己開心share。另一道不能錯過的菜式是南瓜素珍炒飯（$198），以原個南瓜呈上，再撒上香脆純素肉鬆提升口感。
如有選擇困難症的話，不妨選嘗味套餐（每位$888、兩位起），連白酒試飲拼盤或兩杯自選雞尾酒，可一次過品嘗餐廳的招牌菜式。888訂座詳情將於稍後公布，可留意餐廳instagram。
888
地址：中環干諾道中8號交易廣場1期4樓402號舖
營業時間：周一至日11:30-2:30pm、6-11pm
記者︰黃依情