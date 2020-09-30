【限聚令】食客違反食肆限聚令可被票控　徐德義：食肆負責人可先勸喻

▲ 徐德義指出法例生效時需要磨合以及溝通，如果食肆執行規例細則，場所持牌人需要先作出勸喻。（陳永康攝）

食物及衞生局昨日公布最新的防疫措施，將延續強制佩戴口罩、4人限聚令及餐飲業務等防疫措施多一周至10月8日，而新修訂包括本周五起容許多於4人在體育處所進行隊際運動，如籃球、欖球、足球及排球等，有關修訂亦提到，食肆現時每枱限坐4人，若食客違反規定，一張枱多於4人或者沒有隔板分隔，修例前只有食肆負責人犯法，修例後食客亦可被票控，罰款2,000元，有關規定在今日（30日）起生效。

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食物及衞生局副局長徐德義今日（30日）出席疫情記者會指出，有關餐飲及表列處所加入新的指引，由於餐飲場所是相當高風險，一方面放寬餐飲處所的情況下，認為需要更仔細地寫明，即使執行規例的是處所的負責人，顧客也要避免過分群組聚集的風險。

他指出開始逐步放寬處所後，注意到在餐飲處所多人，有些情況下例如一枱多於4人，顧客多於座位的50%，有時候不是負責人不跟從規矩，有時可能是顧客因應自己需要而違反規限，故此填補漏洞。

被問到如果一旦食客違例，食肆負責人應如何跟進? 徐德義指出法例生效時需要磨合以及溝通，如果食肆執行規例細則，場所持牌人需要勸喻，如果勸喻無效，場所負責人可以報警求助。

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記者：伍瑋瑋、鄧凱文